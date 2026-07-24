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‘CHP içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor’

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#Ankara
‘CHP içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor” dedi.

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Ankara Polatlı’da tarım işçilerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin şunları söyledi: “Ben çöpten kâğıt toplayan insanların da tarlada çalışan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız.”   

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Ankara

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