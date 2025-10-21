CHP için kritik hafta

×
CHP’de bir yandan kurultay süreci hızlandırılmış takvimle sürdürülürken bir yandan da gözler cuma günkü kamuoyunda “mutlak butlan davası” olarak da nitelenen kurultay iptali davasına çevrildi.

CHP’nin dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısında da gündem oluşturan bu davada mahkemenin “mutlak butlan” kararı ile Özgür Özel yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin görevlendirilmesi, İstanbul İl Başkanlığı’nda olduğu gibi mevcut yönetimin yerine çağrı heyeti görevlendirilmesi, duruşmanın bir kez daha ertelenmesi ya da başvurunun reddini içeren 4 farklı karar seçeneğini değerlendireceği belirtiliyor.

KARARA ODAKLANILDI

Siyaset kulisleri, cuma günkü beşinci duruşmada mahkemenin vereceği karara odaklanırken; CHP yönetimi ise yapılan son olağanüstü kurultay ile birlikte davanın konusuz kaldığını, bu nedenle de davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor. CHP kaynaklarına göre, son olağanüstü kurultayda mevcut yönetime yönelik delegelerden istenen güvensizlik oyu Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek kurultay iptali davalarını konusuz bıraktı. CHP yönetimi daha önce de olası bir “mutlak butlan” ya da çağrı heyeti görevlendirilmesine ilişkin karara direnecekleri mesajını vermişti.

İL KONGRELERİ TAMAMLANACAK

CHP’nin yine kurultay iptal davasına önlem olarak hızlandırılmış takvimle yürüttüğü il kongreleri sürecinde de sona geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller başta olmak üzere il kongrelerini büyük ölçüde tamamlayan CHP, duruşmanın yapılacağı cuma gününe kadar da kalan illerin kongrelerini tamamlamayı hedefliyor. CHP’nin Hatay, Kastamonu ve Tekirdağ kongreleri bugün ve yarın yapılacak.

