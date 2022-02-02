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CHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

#AK Parti#Ömer Çelik#Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle bir araya gelmişti. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Çelik, CHP'lilerin Sedef Kabaş'a ziyaretiyle ilgili soruya, "Cumhurbaşkanımıza hakaret edildiği zaman programdaki CHP'liler tepki gösterseydi bu nefret söylemine karşı çıkmış olacaklardı. Biz siyaseti siyasi akılla yaparız, diyebilselerdi. Hiç kimse için içine düşülmesini önermeyeceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin." yanıtını verdi.

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hepimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. Vatandaşımızın Cumhur İttifakı'ndan beklentileri çözebilmek için konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Milletvekillerimizin değerlendirmesi de budur, terörle mücadelemiz devam ediyor.

Kış Kartalı Harekatıyla terör hedefleri yok edildi. Eren Operasyonları da devam ediyor. Terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu harekat kesinlikle kardeş halkların topraklarına müdahale değildir. Hukuk temelinde gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı mücadelesidir.

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UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli. 

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Cumhurbaşkanımızın Putin'le dost olması ve Türkiye'nin NATO üyesi olması, krizin aşılmasında bölgede bu inisiyatifin alınması önemli.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'la normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu adımlar Türkiye'nin bir barış devleti olduğunu ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde Ermenistan'la normalleşmeyi sağlayacak protokoller ortaya çıkmıştı. Ermenistan o protokolleri iptal etmişti. Sonra Erdoğan arşivleri açalım, bölgede karşılıklı diyaloğu başlatalım mesajı vermişti.

Umarız ki bu uçuşlar başladıktan sonra yeni bir provokasyon ortaya çıkmaz. Bu bölge açısında gereklidir. Türkiye, Şusa beyannamesine de destek veriyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vekillerle toplantıları devam edecek.

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SORU-CEVAP

(CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyareti) Cumhurbaşkanımıza hakaret edildiği zaman programdaki CHP'liler tepki gösterseydi bu nefret söylemine karşı çıkmış olacaklardı. Biz siyaseti siyasi akılla yaparız, diyebilselerdi. Bu hakaret söylemi, devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına birisinin 'ahır' ifadesi kullanması karşısında sessiz kalınmaz. Hakarete sessiz kalmak onaydır. Kimin kimi ziyaret ettiği bizi ilgilendirmez. Hakaret diline ilişkin bir açıklama yapılmazken, şimdi ziyaret ediyorlar. Hiç kimse için içine düşülmesini önermeyeceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

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(CHP ne kadar oy alırdı, polemiği) Karşı ittifak içindeki tartışma bizi ilgilendirmiyor. Vatandaşın önüne böyle bir temsille çıktığınız zaman bir iç tutarlılık olmalıdır. Tezkere meselesinde gördük. Kılıçdaroğlu karşıyız dedi, ittifakın diğer üyeleri farklı bir şey söyledi. Kendi içerisinde bir tutarlılık, bütünlük oluşturamamış bir siyaset yarışı söz konusu. A partisi mi B partisine muhtaçtır, B partisi mi A partisine muhtaçtır, bu halkın sorunu değil. Ne oturma düzeniyle ilgili tartışmalar bunlar suni tartışmalardır. Siyasi savrulmadan başka bir şey değildir.

 

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Basın Toplantısı

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