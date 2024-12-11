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CHP heyetinden MHP'ye ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#CHP#MHP#Ali Mahir Başarır
CHP heyetinden MHPye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 16:57

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, TBMM'de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan MHP Grup Başkanvekili Akçay, "MHP olarak ülkemizin bütün meselelerinin diyalog, uzlaşma ve sağduyu içinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını ifade ettik" dedi. CHP Grup Başkanvekili Başarır ise, "Bir belediye başkanının görevden alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp, görevden alınıp kayyum atandığı takdirde halkın seçtiği Meclis içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik" ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

Meclis'te basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren ziyaretin ardından açıklamada bulunan MHP Grup Başkanvekili Akçay, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

"MHP olarak ülkemizin bütün meselelerinin diyalog, uzlaşma ve sağduyu içinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını ifade ettik" diyen Akçay, CHP'nin kayyumlarla ilgili verdiği kanun teklifini hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 13 Ocak 2021 ve 4 Mayıs 2021 tarihlerindeki basın toplantılarını anımsatan Akçay, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin basın toplantısında ifade ettikleri gibi bu meseleleri öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde, buna bağlı olarak da Siyasi Partiler Kanunu, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri çerçevesinde, Siyasi Etik Kanunu'nun çıkarılmasıyla topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe de ihtiyacımız olduğunu, bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşma ile TBMM'de bütün parti gruplarıyla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da 10 partinin uzlaşısıyla belediyelere görevlendirme yapılmasıyla ilgili bir kanun teklifinin verildiğini hatırlattı.

Kanun teklifinde iki temel meseleye dikkati çektiklerini belirten Başarır, şunları kaydetti:

"Bir belediye başkanının görevden alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp, görevden alınıp kayyum atandığı takdirde halkın seçtiği Meclis içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda görüşlerimizi sunduk. Sayın Başkan görüşlerini sundu. Kendi kurullarında değerlendirecekler. Destek verirlerse mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'yi, demokrasiyi ilgilendiren bir mesele. Umarım Meclis'in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz, demokratik ve dünya şartlarında uygun bir yasayı hep beraber çıkartırız."

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#CHP#MHP#Ali Mahir Başarır

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