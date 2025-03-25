CHP heyeti Vali Gül’ü ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, önceki akşam Saraçhane Mitingleri sonrası meydana gelen gerginlik, Şehzadebaşı Camisi ve Haziresi’nde yaşandığı iddia edilen olayları görüşmek ve Gezi eylemlerinde görülen manzaraların yeniden olmaması için, İstanbul Valisi Davut Gül’ü dün makamında ziyaret etti.

Basına kapalı geçen toplantı sonrası CHP heyeti, gazetecilere açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şehzadebaşı Camisi’nin duvarına karşı yapılan eylemleri ‘provokasyon’ olarak değerlendirdi. Saraçhane mitinglerinin yapıldığı alanda bulunan ve Emniyet güçlerinin konuşlandığı bölgede sürekli gerilim yaşandığını ifade eden Çelik şunları söyledi:

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“Camiye doğru da bir grup insan polisler tarafından kovalandı ve polisler de caminin içerisine onlarla girdi. Orada bir sıkışma yaşandı. O sıkışmadan dolayı caminin içerisindeki kültür miraslarının yerinden oynamasına ya da devrilmesine sebep oldu. İBB Miras’ı oraya gönderdik. Tahribat giderilme çalışmaları devam ediyor.

CAMİ DUVARINA KARŞI EYLEM YAPAN PROVOKATÖRDÜR

Cami içinde bir ürün kullanımıyla ya da orada bir provokasyona neden olabilecek, duvara karşı yapılan bir eylemden bahsediliyor. Bütün eylemcileri uyarıyoruz. Asla o eylemciler içeresinde cami duvarına karşı negatif davranışa girecek birisi yok. Onu yapanlar provokatördür. Camilerimiz, inanç merkezlerimiz bizim kutsalımızdır.”

GENÇLERE KALKAN OLACAĞIZ

Valilik önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da Saraçhane’de toplanan gençlerin şarkılarla türkülerle, sözlerle isyanlarını dile getirmek istediklerini ifade edip, şöyle dedi: “Gençler, ‘Bu ülkede 31 yıl sonra diploması iptal edilen, hakkı alınan insan var. Benim geleceğim kararır, o yüzden yüzümü kapatmak zorundayım’ diyor” diye konuştu. Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da “Bir gencimiz ve tek bir insanımızın kılına zarar gelmesin diye, kendimiz orada kalkan yapmaya devam edeceğiz.”