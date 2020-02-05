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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:59,Son Güncelleme:/

CHP heyeti, çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor

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CHP heyeti, çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor

CHP, çığ faciasının meydana geldiği Van'a milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl başkanlığında, İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekilimiz Suzan Şahin’den oluşan heyet bugün Van'a gidecek" denildi.

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