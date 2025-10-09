CHP her geçen gün büyüyor

Haberin Devamı

CHP, İstanbul Şişli’de Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi düzenledi. CHP Lideri Özel konuşmasında, “Arkadaşlarımız masumdur. Sonuna kadar arkasındayız. CHP birbirine düşecekmiş. Bizi birbirimize düşürmek için kayyumları, mahkemeleri, iftiracıları denediler. CHP her geçen gün büyüyerek bir arada duruyor. CHP’yi asla ve asla karıştıramazsınız. İstediğiniz kadar saldırın, istediğiniz kadar uğraşın. Biz birbirimizden ayrılmayız. CHP bu ülkenin son kalesidir. Ele geçmez, geçirilemez” dedi.

Özel konuşmasının devamında özetle şunları söyledi: “Birileri diyor ki, ‘Erdoğan’ın Trump’la arası çok iyi’ doğru. Bana da Erdoğan’ın yaptığı gibi kocaman bir hediye paketi ile gitseler, ben de Erdoğan’ı överim. Trump, Erdoğan’ı boşuna mı övüyor? Babasının hayrına mı övüyor? Senin sırtından övüyor, senin sırtından. 225 tane Boeing al, git pahalı sıvılaştırılmış doğalgazı Amerikan şirketlerinden 20 yıllığına al. Nadir toprak elementlerini ver. Buna ne ben izin veririm, ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, ne de aziz Türk milleti. Bunlar dünyanın en kıymetli madenleri. Çin - Amerika başta olmak üzere yüksek teknoloji ile nadir elementleri ayırıyorlar. Yüksek kapasiteli süper mıknatısları ayırıyorlar. Bununla cep telefonları yapıyorlar, bununla lazer teknolojileri yapıyorlar, akıllı cihazlar yapıyorlar. Ve aldıkları paranın binlerce katına bütün dünyaya satıyorlar. Erdoğan, bunu cevher halinde kamyon kamyon Amerikan şirketlerine verecek, ülkemizin geleceği çalınacak. Türkiye dünyada beşinci sırada. Teknolojimiz o noktaya gelene kadar, biz de onları işleyene, üretene ve değerinde dünyaya satana kadar asla ve asla bu altın yumurtlayan tavuğu kesmemeliyiz. Altın yumurtlayacak tavuğu Trump‘a teslim etmemeliyiz.

19 MART’I DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Yarın (bugün ) Madrid’de Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılıyoruz. Orada önce Gazze‘deki insanlık dramına karşı, sonra ve en önemli, en hassas şekilde; Türkiye’de yaşanan 19 Mart darbesini 79 ülkeden 87 partiyle dünyaya duyurmaya, bu büyük mücadeleye uluslararası destek sağlamaya, bu darbeye karşı Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada baş kaldırmaya devam ediyoruz. Herkes şunu bilsin ki Erdoğan’ın çizdiği sınırların içinde siyaset asla yapmayacağız.”

CHP LİDERİ ÖZEL’DEN MADRİD’DE TOPLANTI BRÜKSEL’DE MİTİNG

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan yardımcılığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal’ın prezidyum toplantısına katılmak üzere bugün İspanya’nın başkenti Madrid’e gidiyor. Bugün başkan yardımcılarının bir araya geldiği akşam yemeğine katılacak olan Özgür Özel, yarınki toplantıda katılımcılara hitap edecek. Cumartesi günü Brüksel’e geçecek olan CHP Lideri, pazar günü öğle saatlerinde de Place Jean Rey’de partisinin ilk yurtdışı mitingini yapacak. 4 yıl önce açılan ve adını Avrupa Komisyonu’nun ikinci başkanı Jean Rey’den alan meydan, Brüksel’in Avrupa Mahallesi’nde yer alıyor.

