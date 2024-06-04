CHP Hakkâri’ye heyet gönderiyor

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Partisinin MYK gündemine dair basın açıklaması yapan Yücel, özetle şunları söyledi:

“Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atandı. Biz şüphesiz, Hakkâri halkının iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız. MYK görevlendirmesiyle, Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte yarın (bugün) Hakkâri’ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.

HABERLEŞME GÜVENLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, telefonunun klonlandığını itiraf etti. Bakan’ın bile cep telefonu bir korsan program üzerinden kopyalanıyor. Soruyoruz, bu ülkede iletişim ve haberleşme güvenliğini kim sağlayacak?

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HÂKİMİN FOTOĞRAFI

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hakimi’nin, HSK Teftiş Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile birlikte ‘dinlenme odası’ olduğu iddia edilen bir yerde çekilmiş bir fotoğrafı, basına düştü. Kişi, ‘sözde dinlenme odası’, ‘gerçekte cephanelik’ olan ve içinde çok sayıda silahı muhafaza ve teşhir ettiği bu odayı bir kamu binasında, devletin adliyesinde hangi hakla, hangi yetkiyle, hangi sıfatla yapabiliyor? Devletin adliyesi bu kadar mı başıboş, bu kadar sahipsiz? Bu kadar mı laçkalaştı?

TÜİK AÇIKLAMALI

Bugün (dün) enflasyon yüzde 75.45 olarak açıklandı. Neredeyse iki katına çıkmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Bu tür tereddütlere yer vermemek için TÜİK derhal madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyat verisini açıklamalıdır.”