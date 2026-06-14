CHP grup toplantısında ikinci raunt

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Grup Başkanvekilliği görevlerini sona erdirdiği “disipline tedbirli sevk” hamlesiyle yeni bir çekişmeye kapı araladı. CHP’nin TBMM Başkanlığı’na verdiği Grup İçyönetmeliği’nde, “Grup Başkanvekilliği’nde herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda ilk basına kapalı Grup Genel Kurulu toplantısında seçim yapılır” hükmü bulunuyor. Bu durumda ilk grup toplantısını yapacak ekibin yeni grup başkanvekillerini seçtirme olasılığı var. Grup Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü için TBMM Başkanlığı’na ayrı ayrı grup toplantısı başvuruları yapmaları durumunda yeniden gerilim yaşanacak. Ancak Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta olduğu gibi yine parti genel merkezinde toplantı yapabileceği belirtildi.

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GENEL MERKEZ ‘İPTAL’ İSTİYOR

Kılıçdaroğlu ve ekibi, mutlak butlan kararından hemen sonra Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptırdığı seçimin tümden iptalini istiyor. CHP Grup İçyönetmeliği’nin “Seçimlerde Ortak Kurallar” başlıklı 15’inci maddesi şu hükmü içeriyor: “Oy pusulalarında ve zarflarda grup mührü bulunması gereklidir. İçyönetmelikte duyurusuna ilişkin süre belirlenmemiş her türlü seçimin en az 3 gün önceden duyurulması zorunludur. Boşalma olursa seçimler bu kurallara uyularak yapılır.” İçyönetmeliğin Grup Başkanvekilliği Seçimi’ne özel maddesi de “Seçimlerin gerçekleştirileceği Grup Genel Kurulu birleşiminin, grup başkanvekillerinin görev süresinin dolmasından en az 10 gün önce grup üyelerine bildirilmesini” düzenliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan “Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle. Haydi Bizim Çocuklar” mesajıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı’na Dünya Kupası’nda başarı diledi.

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ÖZGÜR ÖZEL: KORKMUYORUM

Lüleburgaz’da vatandaşa seslenen Özel, “Bu meydana iyi bakın, bu öfkeye iyi bakın. Korkmuyorum. Bu meydanı görüyorum cesaret doluyorum” dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz’daki Halk Buluşması’nda gözaltındaki Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na ve açlık grevine başlayan madencilere destek mesajı vererek özetle şunları söyledi: “Bu enerjiniz, bu azminiz, bu kararlılığınız, bu sahip çıkışınız bize kazandıracak, Türkiye’ye kazandıracak. Asla durmayacağız, asla teslim olmayacağız. Ankara’da oturup milletin iradesine kafa tutanlara söylüyorum. Bu meydana iyi bakın, bu heyecana iyi bakın, bu öfkeye iyi bakın. Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete siz diz çöktüremezsiniz.

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SİZDEN CESARET ALIYORUM

Herkes bu kara düzenin bize saldırdığını sanıyor. Mesele Özgür Özel’in meselesi ya da CHP’nin meselesi değildir, bizim iç meselemiz değildir. Mesele Erdoğan ile millet arasındadır. Esas mesele kayyum gidecek, seçilmişler gelecek. Kara düzen, AK Parti’nin kara düzeni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet düzenini hedef almaktadır. AK Parti’nin kara düzeni Tom Barrcak’ın, Trump’ın hesaplarıyla ‘Vicdanlı monarşiler, tek adam rejimleri’ deyip Türkiye’ye aynı Ortadoğu’daki gibi ülkenin başında kimin olduğuna Amerika’nın karar verdiği bir düzen dayatmaktadır. İşte biz seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi, biz sizin evlatlarınız, Özgür Özel, emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel Amerikan emperyalizmine itiraz ettiği için hedeftedir. Korkuyor muyum? Korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Bu meydanı görüyorum cesaret doluyorum, cesaret alıyorum.”

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KILIÇDAROĞLU ‘ATAMA’ PLANLIYOR

Kılıçdaroğlu’nun başvurusu Meclis Başkanlığı’nca kabul edilirse tek Grup Başkanvekili Murat Emir’in de görevi düşecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun “atama” yöntemiyle yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerini Meclis’e bildirmeyi planladığı öğrenildi. Bu durumda Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in Grup Başkanvekili, Faik Öztrak’ın da Grup Başkanı olarak atanabileceği belirtiliyor. Özel’e yakın isimler ise Grup İçyönetmeliğine göre atama olamayacağını, önceden duyuruyla Grup Genel Kurulu yapılmasının zorunlu olduğunu savunuyor.