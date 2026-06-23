CHP Grup Toplantısı! Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na çağrısından sonra salonda "Kurultay" sloganları atıldı

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CHP’de mutlak butlan ile başlayan kriz devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı ve Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını yapacak. Özgür Özel ise dün yapılan toplantıdan sonra bugün grup toplantısı yapma kararı aldı ve bugün TBMM’de yapılan toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarından önce çıkan başlıklar şöyle:

Çok teşekkür ederim hepiniz grubumuza hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet tüm unsurlarıyla dimdik ayaktadır. Milletin dediği olacak. Buraya gelenleri ve bizleri izleyenleri gönülden selamlıyorum.

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Partimizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan tüm saldırılara rağmen sizlerle birlikte Meclis’teyiz. Karanlığa ve zorbalığa teslim olmuyoruz. Bu karanlık tünelin sonundaki ışığa doğru gidiyoruz.

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"DELEGELERİN İMZALARI TESLİM EDİLDİ"

Önemli bir hafta ve önemli gelişmeler oldu. Geçen hafta 74 il başkanımız ve 81 ilden gelen delegeleriyle birlikte gelen imzalara butlan yönetiminde olan CHP Genel Merkezi’ne götürdüler.

833 resmiyet kazanan imza teslim edildi. Biz kurultayı bekliyoruz. Tedbir kararını işaret ediyorlar ama milletimiz buna tahammül edemiyor. Ancak zorluk çıkarıyorlar. Kurultay yapmıyorlar bir takım bahanelerle bir takım engellemelerle karşı karşıyayız. İmzaları kendilerine teslim ettik.

"TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL DEĞİL"

Kendilerine tedbir kararının bir engel olmadığını gösteren bir dosya da sunduk. Tedbir kararı kurultaya engel değildir. Bunu uzman hukukçular söylüyor. Buna rağmen imzaları elde tutup imzaları ilçe seçim kuruluna göndermiyorlar ve ne dediklerine bakmıyorlar.

"PARTİYİ BU AYIPTAN KURTARIN"

Türkiye’ye sandığı getirmiş partinin genel başkanını saymayıp partiyi atamayla yönetmenin hiçbir anlamı yok. Bizim sonradan yaptığımız kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu ayakta alkışladı. 2025 yılında yapılan il kurultaylarında seçilmiş olan il başkanları görevden alınıyor. Seçilmiş kadın kolları ve gençlik kollarına atamalar yapılıyor. Türkiye’ye sandığı getirmiş partinin bu ayıptan kurtulması lazım. Burada tarihi bir çağrı olarak yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kararı almaya ve ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutması çağrısını yapıyorum.

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Umut salonlarda değil umut sokaklarda, o ışığı Ankara sokaklarında illerde ve ilçeler de tarlada, emeklide ve gençlerde gördük. Kimse unutmasın atamışlar talimatı atayanlardan alır. Seçilmişler talimatı milletten alır.