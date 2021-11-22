CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan HDP çıkışı: Terör örgütü olarak görmüyorum

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Osman Kavala’nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız, cesuruz bu konularda. HDP’nin PKK ile ilişkisini minimize etmesini ben de isterim, varsa. Bir siyasi partinin terör örgütü ile ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış, en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar legal bir siyasal partidir.

İTTİFAK AÇIKLAMASI



Biz millet ittifakıyız, biz memnunuz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Bu dört sayın genel başkanın evet demet demediği herhangi parti sadece HDP’yi kastetmiyorum ittifakın içine giremez.