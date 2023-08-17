CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İmamoğlu ile ortak hayalimiz var

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar vardır” açıklamasının ardından gözler CHP’deki değişim sürecinde genel başkanlık için adı geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e çevrildi.

CNN Türk Ana Haber’de yer alan habere göre; Özgür Özel, İmamoğlu’nun sözlerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözcü Gazetesi’ne konuşan Özgür Özel, İmamoğlu’nun açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"BAŞKANIN CEVABINI NEZAKETLİ BULUYORUM"

Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli. Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum.

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ADAYLIĞINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Adaylığını ne zaman açıklayacağı sorusunu da yanıtlayan Özel, “Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak. Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İLE BENZER KAYGILARIMIZ VAR"

“İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var” diyen Özel, “İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum” açıklamasını yaptı.