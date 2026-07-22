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CHP Grup Başkanı Özel'den yeni kurulacak partiye ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Yeni Parti
CHP Grup Başkanı Özelden yeni kurulacak partiye ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 20:16

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." dedi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'daki bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bir yandan da CHP'yi terk etmiyormuşsunuz. Parti meclis üyelerinin bazıları, CHP'de kalacakmış. Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." ifadelerini kullandı.

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#CHP#Özgür Özel#Yeni Parti

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