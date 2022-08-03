CHP grubu Erzurum'da toplandı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısını Erzurum’da yaptı. Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki toplantıya milletvekillerinin yanı sıra bölge illerden partililer de katıldı. Kılıçdaroğlu, TBMM’nin tatile girdiğini belirterek “Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda harcımız var. Şehitlerin kanları, gazilerimiz var. Biz Meclis tatile girdi oturalım demedik” dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

ÖZEL YERİ VAR

“TBMM’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Dolayısıyla Erzurumun özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli tarihsel açıdan derinlikleri olan kent, neden CHP’ye sempati göstermedi? Neden bir milletvekili bile CHP’den çıkarmadı? Sorunun cevabını ben vereyim. Sorumluluk ve kabahat CHP’lilerde. Bizler de iğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik. Ankara’da nutuklar attık Erzurumlu bize oy versin diye. Niye oy versin? Gel otur çayını, kahvesini iç, derdini dinle hiçbir şey yapmıyorsan cağ kebabını ye. O nedenle aynı zamanda Erzurumlularla kucaklaşmaya, helalleşmeye geldik.

Haberin Devamı

GÖNDERECEĞİZ

Türkiye bütün komşularıyla kavgalı. Suriye’de namaz kılacaklardı, ne oldu? Onlar Suriye’ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Erzurumlu bunu sorgulayacak. Esnafı geziyorum, soruyorlar, Suriyelileri gönderecek misiniz? Kimse endişe etmesin, hiç kimseyi ırkçılık yapmadan, onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine Allah nasip ederse sizlerin takdiriyle davulla zurnayla göndereceğim.”

BAY KEMAL’İN BAŞININ ÜSTÜNDE YERİ VAR

KILIÇDAROĞLU tarım konusunda da şöyle seslendi: “Erzurum ve bölge tarım ve hayvancılık bölgesi. Bu bölge çiftçileri için neler yapacağımızı anlatayım. Bütün Erzurumlu kardeşlerimin dinlemesini isterdim. İktidara geldiğimizde ilk bir haftada çitçilerin tarım kredi kooperatifleri, bankalara olan borçlarındaki kredi faizlerini sıfırlayacağız. Onlar tarımın önemini bilmezler, biz biliriz. Canlı hayvandan ete kadar dışardan getiriyorlar. Bu milletin alın terini, çiftçinin, emekçinin alın terini sömürtmeyeceğiz. Kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa oy versin ya da vermesin Bay Kemal’in başının üstünde yeri var.

Haberin Devamı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongre Müzesi’ni gezdi, ardından esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Kılıçdaroğlu, Erzurumlularla fotoğraf da çektirdi.

ÇİFTÇİYE ÖTV’SİZ KDV’SİZ MAZOT

Traktör haczedilir mi? Traktörde kullanılmak üzere kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV’si, KDV’si olmayacak. Çiftçinin ucuz kredi, kırmızı mazot alması lazım. Ona düşük bedelle mazotu vereceğiz. Köylerde, kırsalda nasıl öğretmen, imam varsa ziraat mühendisi, veteriner, ziraat teknisyeni olacak. Bunlar kamu görevlisi olarak sizlere hizmet verecek.”