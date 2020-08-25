CHP: Giresun’da ihmal var

CHP Merkez Yönetim Kurulu dün toplanırken Öztrak, özetle şu açıklamaları yaptı:

HES KAPAKLARI AÇILMIŞ: “Bölgede yapılan HES’lerin ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilememesinin yaşanan afette önemli bir etken olduğu anlaşılıyor. HES kapaklarının kontrolsüz şekilde açıldığı ve barajların duvarlarının yıkıldığı iddia ediliyor. Yıkılarak askerlerimizin suya kapılmasına neden olan menfez için iki il genel meclis üyemiz, bir yıl önce dönemin valisine dilekçe vermişler. Bu dilekçede, menfezin sağlamlaştırılması için önlem alınması isteniyor. Ancak bugüne kadar bu işlem yapılmıyor. Dolayısıyla yaşananlarda ciddi bir ihmal de var. 2009 ve 2016 yıllarında da Giresun ve ilçeleri sel felaketleriyle karşılaştı. Böyle bir afetle karşılaşan şehrin yıllar içerisinde olası yeni bir afete hazırlanması beklenir. Hâlâ tedbir alınmamış, vatandaşları suçluyorlar.

MİLLİ BAYRAM ALERJİSİ: Ayasofya Camisi açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşları krediyle tatile gönderen, 15 Temmuz’u 3 bin kişilik etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan hükümet 30 Ağustos törenleriyle ilgili birden bire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere döndü. Pandemide ikinci dalga mı başladı? Yoksa sarayın her milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti?

DOĞALGAZI SEVİNÇLE ÖĞRENDİK: Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu sevinçle öğrendik. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her gelişme elbette tüm milletimiz gibi bizleri de sevindirir. Ama beklediğimiz bir şey daha var. Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz an gerçekten bunu alkışlarız.

KÜÇÜK YATIRIMCI ZARAR ETTİRİLDİ: Anlaşılan millete müjde hazırlığı yapılırken birileri punduna getirmiş, ucuz dövizleri kapatmış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Yine borsada enerji hisseleri asansör gibi inip çıkarken birileri milyonlarına milyonlar kattı. ‘Gel gel’ denerek küçük yatırımcıya da zarar ettirildi. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu bunu araştırmalı.