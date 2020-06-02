CHP Genel Merkezi'nde virüs önlemleri sıkılaştırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu normalleşme sürecinde uygulanacak yeni kuralları dün personele anlattı. Genel Merkez’de görevli personelle bir araya gelen Kuşoğlu, normal çalışma düzenine geçilmesine rağmen pandemi ile savaşın bitmediğini belirterek, “Bu serbestlik sadece ekonomik kaygılardan dolayı alınan bir karardır. Parti olarak önlemleri sürdüreceğiz. Bu tedbirler sadece bizi değil, hepimizin yaşlı ve değişik nedenlerle bağışıklığı çökmüş yakınları içindir. Bu nedenle sadece burada değil AVM ve toplu yerlere giriş çıkışlarda da dikkatli olmak zorundayız” dedi. Kuşoğlu çalışanların da görüşünü aldı. Çalışanlardan gelen talep üzerine çocuğu kreşe gitmek zorunda olan kadınların istemesi halinde ücretli izin almasına karar verildi.

ÇALIŞANLARA TEST

CHP, yeni döneme geçilirken partide görev yapıp parti dışında çalışmak zorunda kalanlara test yaptırdı. CHP Genel Merkezi’nde salgına karşı alınan önlemlerden bir kısmı şöyle:

- Asansöre en fazla üç kişi binecek.

- Genel Merkez’e ziyarete gelen ziyaretçiler önceden randevu alacak. Bu uygulamaya il ve ilçe örgütleri ile milletvekilleri ve kurultay delegeleri dahil değil.

- Partiye gelen heyetler en fazla üç kişiden oluşacak. Üç kişiden fazlası yöneticilerin odasına giremeyecek.

- Partide dezenfektasyon çalışmaları sürecek. Dezenfeksiyon işlemi partiye girişle başlayacak. Katlar ve odalar sık sık dezenfekte edilecek.

- Çalışanlara düzenli maske dağıtılacak. Çay ve kahve kâğıt bardakla ikram edilecek.