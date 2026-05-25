CHP Genel Merkezi’nde polisle tahliye

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliği’ne ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak genel merkez binasının tahliyesini istedi. Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla, Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” dedi.

100 KİŞİLİK GRUP GELDİ

Tahliye kararının tebliğ edileceği bilgisinin alınmasıyla birlikte de sabah saatlerinde Çelik ile birlikte Kılıçdaroğlu’na destek veren milletvekilleri, beraberlerindeki yaklaşık 100 kişilik bir grupla birlikte genel merkezin önüne geldi.

Partide bekleyen partililer ile bu gruptakiler arasında tartışma yaşandı. Tansiyonun yükseldiği tartışma sırasında iki grup birbirine su şişesi ve taş atarken, zaman zaman ise itiş kakış ve yumruklaşmalar yaşandı. Olay sonrası çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Polisin sadece CHP Genel Merkezi’nin önünde değil binanın bulunduğu bölgede de geniş kapsamlı önlem aldığı gözlendi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÖRGÜTE MESAJ

Her iki grup arasındaki gerginlik gün boyu sürerken, Kılıçdaroğlu’ndan da olaylara ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını Basın Danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından, “CHP’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır” diye paylaştı.

GÜN BOYU TAHLİYE MÜZAKERESİ

Zaman zaman sağnağa dönüşen yağmur altında gün boyu süren olaylar sırasında taraflar arasında da “tahliye” müzakereleri yaşanırken, Ankara Valiliği’nce, CHP Genel Merkezi’nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmesiyle de polis ekipleri, icra tebligatının yapılabilmesi için partililerle müzakere girişimlerine başladı. Polis yetkilileri, binanın bahçesinde bekleyen Grup Başkanvekili Murat Emir ve parti yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu sırada, polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla da içeri girmek için bekledi. Partililer arasındaki gerginliğin sürdüğü genel merkezin önünde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

Müzakaereler sonuç vermezken, Emir, hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını belirterek, “Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz” dedi.

‘İNATLA BOŞALTMIYORLAR’

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, “Yeni bir dönem başlıyor. Arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, Sayın Genel Başkanımızın, PM’nin ve MYK’nın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar” diye konuştu.

Murat Emir başkanlığında bir CHP heyeti de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşerek, genel merkeze güç kullanılmaması konusundaki taleplerini ilettiler. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra ise polis harekete geçerek, genel merkezin bahçe kapısını kırıp bina girişindeki barikatları aşarak içeri girdi. Biber gazı ve kapsülü kullandığı belirtilen polis ekipleri, binadaki partilileri dışarı çıkardı. Gazdan milletvekillerinin de etkilendiği gözlendi.

BARİKATI AŞTILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde toplanan çevik kuvvet polisleri, öğleden sonra binaya giriş yaptı.

Kapıları özel araçlarla kıran, bibergazı kullanan polise, bina içindeki CHP’liler tarafından mukavemet gösterildi. Binaya giriş kapısına yığınak yapan partililerin engelleme çabalarına rağmen binaya giren polis, önce giriş katında, daha sonra üst katlarda kontrolü ele geçirdi.Olaylar esnasında görüntü çekmek isteyen bazı gazetecilerin de polis tarafından engellendiği görüldü. Bina içindeki gazeteciler ise yine polis zoruyla dışarı çıkarıldı.