CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in afişi indirildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 17:33

CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Özgür Özel'in binada asılı afişini indirdi.

CHP'nin 38. kurultayının iptaline ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 'mutlak butlan' kararı sonrası bugün CHP Genel Merkezi'nde önce polis müdahalesi ardından da İcra Müdürlüğü ekipleri tarafından Özgür Özel'e karar tebliği yapıldı.

ÖZEL, MECLİS'E YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Genel Merkez binası çıkışında partililere hitap eden Özgür Özel "Bize yenilgi yakışmıyor, bize kaybetmek yakışmıyor, Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. " dedi. Açıklama sonrasın Özgür Özel beraberindekilerle birlikte TBMM'ye yürüyüşe geçti.

AFİŞİ İNDİRİLDİ

Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in genel merkez binasında asılı afişinin iplerini keserek indirdiler.

ÖZEL'İN RESMİ İNDİRİLDİ

CHP Genel Merkezi'nde geçmişten günümüze genel başkanların resminin olduğu duvardan Özgür Özel'in resmi indirildi. Hatırlanacağı gibi butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi indirilmişti. 

KILIÇDAROĞLU'NUN BUGÜN GELMESİ BEKLENMİYOR

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt müdahale ve tahliye sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik beraberindekilerle birlikte  yönetim katına çıktı. Ardından durum tespit çalışmaları başladı. Sonrasında da CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün Genel Merkeze gelmesi beklenmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkeze gelmesi bekleniyor. 

