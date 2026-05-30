×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar tamam! Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak? Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Genel Merkez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 08:38

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde saat 14.00’te partililere seslenerek bayramlarını kutlayacak. "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun bugün Genel Merkez'de yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan bu konuşmaya ilişkin ipuçlarını paylaştı.

Haberin Devamı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bugün aynı saatte (14:00) farklı adreslerde “halk buluşması”yla bayramlaşma etkinliği yapacak. 

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, CHP Genel Merkezi önünden yaptığı yayında merkezde yapılan hazırlıkları anlattı ve Kılıçdaroğlu'nun yapması beklenen konuşmaya ilişkin detayları şöyle paylaştı:

2.5 YIL SONRA GENEL BAŞKAN OLARAK DÖNÜYOR

"Kemal Kılıçdaroğlu bugün bayramlaşmak için genel merkeze ilk kez gelecek. 9 günlük bir süreç geçirdi CHP. Bugün Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de olacak. Dün akşamdan bu yana çok yoğun bir hazırlık var.

CHP Genel Merkezinde hazırlıklar tamam Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları


Binanın üzerinde Kılıçdaroğlu'nun devasa bir afişi var üzerinde 'Şimdi arınma zamanı' yazıyor. Sağ tarafta Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafının asıldığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bugün burada bir konuşma gerçekleştirecek bunun için kürsü de hazırlanmış durumda.
CHP Genel Merkezinde hazırlıklar tamam Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları

Kılıçdaroğlu'nun merkeze geldikten sonra makam odasına girmesi, ardından aşağı inerek konuşmasını yapması bekleniyor. Kürsünün önü çiçeklerle süslenmiş durumda.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAşırı kısa CHP saptamalarıAşırı kısa CHP saptamalarıHaberi görüntüle

"BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR, HEPSİNİ ANLATACAĞIM" DEĞİMİŞTİ

Merak edilen başlık Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceği. Buna ilişkin ipuçları var. Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde kurultay sürecini işaret ederek "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" demişti.

'YÜRÜMEK' ŞİİRİNİ OKUYACAK, BEYAZ GÜVERCİN UÇURACAK

Bu konuya bir mercek açılacağını tahmin ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in kaleme aldığı 'Yürümek' şiirini okuması bekleniyor. Adalet yürüyüşünde gündeme gelmişti bu şiir ilk. Konuşmasının ardından bir beyaz güvercin uçurması bekleniyor.

CHP Genel Merkezinde hazırlıklar tamam Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları


Dışarıda da bir kalabalık oluşması durumuna ilişkin CHP Genel Merkezi'nin önüne de dev bir ekran kurulduğu görülüyor. Güvenlik güçleri genel merkezin etrafından gerekli önlemleri sabahın erken saatlerinden itibaren aldılar."

Haberin Devamı

PROGRAMA ÖZEL AFİŞLER

Partilileri programa davet etmek amacıyla özel afişler bastırıldı. “Yalnız değilsin. Seninleyiz Kahraman Kemal” yazılı afişler, Ankara’da birçok semtte halka açık yerlere asıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu ekibi yeni dönemin mesajını, “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganıyla açıkladı. Bayramlaşma etkinliğinin duyurusunda bu slogan da kullanıldı.

CHP Genel Merkezinde hazırlıklar tamam Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları

ÖZGÜR ÖZEL DE AYNI SAATTE BAYRAMLAŞACAK

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel de partilileri yine saat 14.00’te Güvenpark’ta, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın önüne çağırdı.

Özel’in ekibince yayımlanan davette, “Makamlar sizin sokaklar, parklar, meydanlar bizim. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel örgütümüzle, partililerimizle, vatandaşlarla bayramlaşıyor. Sizleri de bekliyoruz” denildi.

CHP Genel Merkezinde hazırlıklar tamam Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları

Gözden KaçmasınÖzel, grup toplantısı yaparsa TBMM TV yayınlayacak mıÖzel, grup toplantısı yaparsa TBMM TV yayınlayacak mıHaberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Genel Merkez

BAKMADAN GEÇME!