CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar tamam! Kılıçdaroğlu bugün ne anlatacak? Merakla beklenen konuşmaya ilişkin ipuçları

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bugün aynı saatte (14:00) farklı adreslerde “halk buluşması”yla bayramlaşma etkinliği yapacak.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, CHP Genel Merkezi önünden yaptığı yayında merkezde yapılan hazırlıkları anlattı ve Kılıçdaroğlu'nun yapması beklenen konuşmaya ilişkin detayları şöyle paylaştı:

2.5 YIL SONRA GENEL BAŞKAN OLARAK DÖNÜYOR

"Kemal Kılıçdaroğlu bugün bayramlaşmak için genel merkeze ilk kez gelecek. 9 günlük bir süreç geçirdi CHP. Bugün Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de olacak. Dün akşamdan bu yana çok yoğun bir hazırlık var.





Binanın üzerinde Kılıçdaroğlu'nun devasa bir afişi var üzerinde 'Şimdi arınma zamanı' yazıyor. Sağ tarafta Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafının asıldığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bugün burada bir konuşma gerçekleştirecek bunun için kürsü de hazırlanmış durumda.



Kılıçdaroğlu'nun merkeze geldikten sonra makam odasına girmesi, ardından aşağı inerek konuşmasını yapması bekleniyor. Kürsünün önü çiçeklerle süslenmiş durumda.

"BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR, HEPSİNİ ANLATACAĞIM" DEĞİMİŞTİ

Merak edilen başlık Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceği. Buna ilişkin ipuçları var. Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde kurultay sürecini işaret ederek "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" demişti.



'YÜRÜMEK' ŞİİRİNİ OKUYACAK, BEYAZ GÜVERCİN UÇURACAK

Bu konuya bir mercek açılacağını tahmin ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in kaleme aldığı 'Yürümek' şiirini okuması bekleniyor. Adalet yürüyüşünde gündeme gelmişti bu şiir ilk. Konuşmasının ardından bir beyaz güvercin uçurması bekleniyor.



Dışarıda da bir kalabalık oluşması durumuna ilişkin CHP Genel Merkezi'nin önüne de dev bir ekran kurulduğu görülüyor. Güvenlik güçleri genel merkezin etrafından gerekli önlemleri sabahın erken saatlerinden itibaren aldılar."

PROGRAMA ÖZEL AFİŞLER

Partilileri programa davet etmek amacıyla özel afişler bastırıldı. “Yalnız değilsin. Seninleyiz Kahraman Kemal” yazılı afişler, Ankara’da birçok semtte halka açık yerlere asıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu ekibi yeni dönemin mesajını, “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganıyla açıkladı. Bayramlaşma etkinliğinin duyurusunda bu slogan da kullanıldı.



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel de partilileri yine saat 14.00’te Güvenpark’ta, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın önüne çağırdı.

Özel’in ekibince yayımlanan davette, “Makamlar sizin sokaklar, parklar, meydanlar bizim. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel örgütümüzle, partililerimizle, vatandaşlarla bayramlaşıyor. Sizleri de bekliyoruz” denildi.



