×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Genel Merkezi'nde "Halkla Bayramlaşma" hazırlığı

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#CHP#Bayramlaşma
CHP Genel Merkezinde Halkla Bayramlaşma hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 23:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı için partideki hazırlıklar sürüyor.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.

Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu.

Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#CHP#Bayramlaşma

BAKMADAN GEÇME!