CHP Genel Merkezi'nde arbede yaşandı

Haberin Devamı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etmesi ve Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırarak koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na iade etmesi yönündeki kararının ardından İstanbul ve Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.

Kararın açıklanmasının ardından çok sayıda partili ve vatandaş, CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl binası binasının önünde toplanmaya başladı. Partinin genel merkez binası önünde tansiyon yükseldi. Toplanan kitle tarafından, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlarının atıldığı duyuldu.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Bazı vatandaşlar basın mensuplarına tepki göstererek saldırdı ve kısa süreli arbede yaşandı.

Polis genel merkez çevresindeki önlemleri artırdı.

Haberin Devamı

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

CNN Türk muhabiri Arife Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki son durumu aktardı. Yılmaz "Partililere CHP kanadından bir mesaj iletildi. İl başkanlıklarının önünde toplanması söylendi. Mesajda "Herkesi il başkanlıklarının önlerine bekliyoruz" denildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önü oldukça kalabalık. Kalabalık, peyderpey artıyor. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AFİŞİ ASILDI

Bir parti otobüsü araç girişinin olduğu bölgeye çekilirken, Genel Merkeze ait otopark girişleri de teşkilat üyelerince getirilen araçlarla kapatıldı. CHP Genel Merkezine, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in afişi asıldı. Bu sırada partililer, Özel lehine sloganlar attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI İNDİRDİ

Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan partililer, yayın yapan bazı basın mensuplarına da tepki göstererek, Genel Merkezden ayrılmalarını istedi. Partililer, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını da indirdi.

Genel Merkez önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, partinin bulunduğu sokağı araç girişine kapattı.