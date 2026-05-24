×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Genel Merkezi önündeki olaylara soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Arbede#Soruşturma
CHP Genel Merkezi önündeki olaylara soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 20:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265. maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de, sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

CNN TÜRK muhabirine Ali Mahir Başarırdan saldırıCNN TÜRK muhabirine Ali Mahir Başarır'dan saldırı
Özgür Özel'in genel merkezden TBMM'ye yürüyüşünü takip eden CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Özgür Özel'e soru sorduktan sonra korumaların müdahalesine uğradı. Bekmezci'ye CHP'li Ali Mahir Başarır tokat attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Arbede#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!