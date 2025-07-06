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Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma

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#CHP#Özgür Özel#Soruşturma
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 23:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özel'in partisinin 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

 

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#CHP#Özgür Özel#Soruşturma

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