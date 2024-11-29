CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bugün yaptığı basın açıklamasında Başsavcı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.

FEZLEKE İÇİN DOSYA GÖNDERİLECEK

Soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN AHMET ÖZER'E CEZAEVİNDE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti.

Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Özer'i ziyaretinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özer'in, başlattığı hizmetlerin görevden uzaklaştırılması üzerine durdurulduğunu söyleyen Özel, "Özer, 'Esenyurt'un hizmete ihtiyacı var. Esenyurt'ta iki kişiden biri hizmet edeyim diye beni seçti. Bunlar nasıl olur inanamıyorum' dedi. Seçilmiş belediye başkanımıza yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer suçsuzdur." ifadesini kullandı.

Ahmet Özer'in dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen basına bilgi aktarımı yapıldığını savunan Özel, Özer hakkındaki iddianamenin gecikmesi halinde hukuki ve siyasi yönden daha aktif ve etkin yollarla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Özgür Özel, Özer'in aylık tutukluluk incelemesi için savunma hazırlayarak cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktığını, ancak savunması alınmadan tutukluluğunun devamına karar verildiğini ileri sürdü.