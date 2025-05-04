CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ilk açıklamayı CNN TÜRK'te yaptı:

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşarken Sayın Özgür Özel'e dönül saldırı gerçekleşmesi çok üzüntü verici. Bu saldırıyı partimiz adına lanetliyoruz. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi için gerekeni yapacağız. Siyaset kurumunun güvenlik içerisinde görevini yapması çok önemlidir. Bu saldırı kuşkusuz Sırrı Süreyya Önder'i anma toplantısından çıkarken gerçekleşmesi ayrı üzüntü kaynağı. Sağlık durumunun iyi olduğunu duymak sevindirdi."

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ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.

Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

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Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM



Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir.



Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez.



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.



TARIM VE ORMANCILIK BAKANI İBRAHİM YUMAKLI



Demokrasi farklılıkların barış içerisinde bir arada yaşadığı bir olgudur. Vatandaş adına yapılan siyasete ve siyasetçiye yönelik bir şiddetin, demokrasinin temelini ortadan kaldırmayı hedeflediği açıktır.



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyor, kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ

Uzlaşı sanatı ve iletişim kabiliyeti olan siyasi mecralarda şiddetin her türlüsünü amasız, ancaksız, fakatsız olarak reddediyor ve menfur saldırıyı kınıyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, uğradığı saldırı nedeniyle de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

MUHARREM İNCE



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırıları asla kabul etmeyeceğiz. Hepimizin can güvenliği iktidarın sorumluluğundadır. Bu saldırının sorumluları bir an önce tespit edilerek yargı önünde hesap vermelidir.

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DEM PARTİ: KINIYORUZ

DEM Parti'den Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası kınama mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Özel'e yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı sadece Sayın Özel'e değil, Sırrı Süreyya'nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur. Acımızın en derin olduğu anda, halkların ortak yasını hedef alan bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlığı da biliyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi telefonla ilettik. Buradan bir kez daha kamuoyunun huzurunda geçmiş olsun diyor, bu saldırının faillerinin ve arkasındaki zihniyetin açığa çıkarılması için çağrımızı yineliyoruz.