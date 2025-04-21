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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı

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#CHP Genel Başkanı Özgur Özel#Papa Fransuva#CHP
CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Papa Francis için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 16:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

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Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva’nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım. Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva'nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti'ne başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

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#CHP Genel Başkanı Özgur Özel#Papa Fransuva#CHP

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