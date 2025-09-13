CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den MYK Toplantısı öncesi açıklama

Haberin Devamı

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı binasının "İstanbul Çalışma Ofisi" olarak belirlenip resmi adres bildiriminin yapıldığını dile getiren Özel, İçişleri Bakanlığınca adres değişikliğinin sisteme işlenmediğini iddia etti.

“BİZ GİDİNCE KIYIDAN KIYIDAN GERİ GELİYORLAR”

Özel, "Bu akıl almaz utanç verici tutumu milletimize şikayet ediyoruz. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? Binama, siyasi parti binasına polis mi girer? Binaya polis sokuyor, ben gelince kaçıyorlar. Burası bizim ofisimiz. Doğru adreslemeyi yapsalar, herkes başımızın üstünde ama işgal altında görüyorsunuz. Her yer bariyer, bir vatandaş gelemiyor." diye konuştu.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına da vurgu Özel, şöyle devam etti:

"Bugün sabah Bayrampaşa Belediye Başkanımıza, Sayın Hasan Mutlu’ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı. Önce 5, sonra '5 yetmeyebilir' demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa’da bizim 20 belediye meclis üyemiz var. AK Parti’nin 15, iki de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya, 8 belediye meclis üyesi gözaltına alıyorlar, ya bağımsızlar gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesine çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa Belediyesinde gözaltına alınan belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti’ye lazım 7'nin bir fazlası. Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar."

Özel, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını aktararak, "Alaattin Köseler'i seçilmiş CHP'li belediye başkanını içeri koydular. Belediye Başkan Vekili'ne de 'AK Parti'ye geç, içeride kalsın. Belediye başkanlığına devam et.' dediler. Şimdi ona rozet takıp 'Beykoz'u aldık.' diyor. Bu mu Beykoz'u almak? Beykozluya sorduk. Beykoz'u CHP'ye verdi." ifadelerini kullandı.

"GİZLEYECEK, SAKLAYACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülmesi kapsamında partinin yol haritasına ilişkin soruyu cevaplayan Özel, şunları kaydetti:

"Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok. Ne yapacağımız belli. Program kurultayı bitti. Program kurultayında ortaya çıkan 4 sütundaki 16 ana başlık çalışılacak. İşsizlik nasıl giderilecek, yoksulluk nasıl giderilecek? Her bir vatandaşa verilecek olan maaş, belli bir seviyeye herkesin gelirini çıkarmak için vatandaşlık temel geliri nasıl sağlanacak, tarımda hangi destekler verilecek? Dış politikadaki vizyonumuz, yerli savunma sanayi projeleri, 16 başlıktaki çalışmaları masaya yatıracağız, iktidara yürüyeceğiz."

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin de sabah saatlerinde CHP İl Başkanlığı'na geldi. Tekin, burada yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı.