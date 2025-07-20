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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

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#CHP#KKTC#ANKARA
CHP Genel Başkanı Özgür Özelden, Kıbrıs Barış Harekatının 51. yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 14:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacaklarını belirtti.

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Özel, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bundan 51 sene evvel, Kıbrıs adasına barış getirmek için Başbakanımız Bülent Ecevit'in liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 3'üncü Genel Başkanımız Ecevit ile birlikte Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, Fazıl Küçük'ü ve Rauf Denktaş'ı saygıyla yad ediyoruz. Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak."

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#CHP#KKTC#ANKARA

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