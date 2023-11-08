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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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#CHP#ANKARA#ÖZGÜR ÖZEL
CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Kemal Kılıçdaroğluna ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 14:13

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde gerçekleştirilecek olan devir teslim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Özel, ' Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum; Sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması kendi nezaketini gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel ve eşini kapıda karşılayarak, basına görüntü verdi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası Özel ve eşini kapıyı kadar uğurladı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu ve eşini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Bundan sonra da ilerleyen süreçte hem ailecek hem de Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum; Sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra bir açıklama yaparız" dedi.

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#CHP#ANKARA#ÖZGÜR ÖZEL

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