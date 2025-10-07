CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den asgari ücret açıklaması

Haberin Devamı

Özel, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. Meclisin açılışı dolayısıyla 1 Ekim'de yapılan özel oturuma ve resepsiyona katılmamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, bu kararın, "milli iradeye, Meclis'e saygısızlık" olarak nitelendirilmeye çalışıldığını anımsattı.

“DARBEDE DEMOKRASİNİN SAFINDA YER ALDIK”

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine, AK Parti'li milletvekilleriyle karşı geldiklerini anlatan Özel, "Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan darbede demokrasinin safında yer aldık. Darbecinin karşısındaydık. Şimdi partimiz yine milletin seçtiklerinden korkan, onun yerine atadıklarıyla yönetmek isteyen, sandıkla geldiği halde sandıktan kaçan, 'işim geldi, demokrasi trenine binmiştim, işime gelmedi ikinciliğe düştüm, şimdi indim' diyenlere karşı yani '19 Mart darbecileri'ne karşı 15 Temmuz darbecisine nasıl yüz vermediysek onlara da vermedik, onun da karşısına dikildik." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili hala bir iddianame hazırlanmadığını, kimsenin neyle suçlandığını bilmediğini savunarak, "rüşvet aldılar, belediyeleri soydular" denilebilmesi için bunun ispat edilmesi gerektiğini söyledi. Özel, "Önce şahit, delil lazım. Bunlara dayanan namuslu bir iddianame lazım. Yetmez, yargılama, savunma, delillerin tartışılması, karar lazım. Yetmez, istinafta onay lazım. Yetmez, Yargıtay'da kesinleşme lazım ki birisine bu suçu söyleyesin. Daha sadece tutuklama kararı olup da ortada bir satır iddianame yokken arkadaşlarıma 'rüşvetçi, hırsız, dolandırıcı' diyecek adamın alnını karışlarım." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İtirafçı CHP'lidir, iddia sahibi CHP'lidir, müşteki CHP'lidir, fail CHP'lidir" sözlerini anımsatan Özel, "Buraya kadar geldi. Hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li... Kiminle, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li, vurup da yargılananlar mahkemede söylüyorlar, MHP'li. Azmettirenler MHP'li, serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li, susturanlar MHP'li, azmettirenler MHP'li, konuşmayan bir tek sensin, MHP'li. Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Bu partinin suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların, hak ettikleri sözü duymalarının vakti çoktan gelmişti, bundan sonra da duyacaklar. Hodri meydan."

Haberin Devamı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi için bazıları tarafından "tuğla gibi iddianame" ifadesinin kullanıldığını belirterek tepki gösteren Özel, "Biz, o tuğla gibi iftiranameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, yazanları yargılamak için." değerlendirmesinde bulundu.

Bir meclisin saygınlığının, onu seçenlerin memnuniyeti ve onu oluşturanların sorunları çözme kapasitesiyle ölçülebileceğini dile getiren Özel, "Bu ülkede 7 milyon asgari ücretli, en düşük maaş alan 4 milyon emekli ama hemen onun üstündeki dilimlerde 11 milyon emekli, ürünü para etmediği için topraktan kopan milyonlarca çiftçi, geleceğinden umutsuz gençler varken, bu Meclis nasıl saygın olabilir? Meclis'i saygın, vatandaşı perişan bir ülke olmaz. Vatandaş perişansa o Meclis'te saygınlık olmaz." dedi.

Haberin Devamı

“ALIM GÜCÜ 16 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ”

Açlık sınırının 28 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 91 bin liraya ulaştığını vurgulayan Özel, ancak 6 emeklinin maaşlarını birleştirdiklerinde birinin yoksulluktan kurtarılabileceğini ifade etti.

Asgari ücretin, 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarıldığı günden bu yana alım gücünün 16 bin 500 liraya gerilediğini savunan Özel, hükümetin hedeflenen enflasyonu "zam" diye vermeye hazırlandığını iddia etti. Özel, "Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin 500 lira yapmaya, bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti yüzde 44 enflasyon varken geçen sene yüzde 30 artırıp milleti bu hale getirenler, şimdi aynı kötü niyetle adım atmaya niyet ediyorlar." görüşünü öne sürdü.

Haberin Devamı

Çarşıda, pazarda ve markette fiyatların her hafta değiştiğine dikkati çeken Özel, buna karşın milyonlarca ücretlinin maaşının yılda bir kez artırıldığını hatırlattı.

Özel, "Asgari ücrete yüzde 20 zammın hedeflendiği yerde, ödenemeyen, asgarisi ödenen kredi kartına, bankadan nakit çekilen 3 bin, 5 bin, 10 bin liraya yüzde 95 faize savaş ilan ediyoruz. Bunu düşürtene kadar Meclis zemininde ve meydanlarda hep beraber mücadele edeceğiz, garibanın sırtından bu keneleri söküp atacağız." diye konuştu.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, CHP iktidarında, okullarda her gün ücretsiz sıcak yemek dağıtılacağını, okula başlayan çocukların ailelerine her yıl 15 Ağustos'ta 10 bin lira "okula başlangıç ya da okula dönme desteği" vereceklerini söyledi.

Haberin Devamı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin aldıkları okullara İstanbul Beyoğlu'nda su sebili yerleştirdiklerini, daha sonra Tuzla'daki okullarda da aynı uygulamayı yaygınlaştırdıklarını anlatan Özel, CHP'li belediyelerin kendi bölgelerindeki tüm okullara su sebili, okul temizliği ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda destek vereceğini belirtti.

“ZORUNLU EĞİTİMİ KISALTMAK ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ YASALLAŞTIRMAKTIR”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin açıklamalarını anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorunlu eğitimi kısaltmak çocuk işçiliğini yasallaştırmak ve çoğaltmaktır, çocuk işçiliğinin yarattığı iş kazaları ve o güvencesiz ortamlarda sabilerin hayatlarını kaybetmesi çok daha fazla artacaktır. Zorunlu eğitimi kısaltmak kız çocuklarının eğitim dışına itilmesi, eşitsizliğin büyümesi, toplumsal uçurumun derinleşmesi demektir. Kim istiyor bunu? Tarikatlar ve bazı gözü dönmüş patronlar. MÜSİAD istiyor mesela. 'Çocuklar erken yaşta iş gücüne katılsın' diye önerisi var, MÜSİAD'ın. Tarikatlar istiyor, 'kız çocukları okulda olmasınlar' diyor. Bakan çıkıp bu talepleri bir kılıf içine sokup bunu da Meclis'ten geçirmek üzere bu sene içinde çaba sarf edeceklerini söylüyor."

Zorunlu eğitim süresinin uzatılması gerektiğini savunan Özel, "Bunlar eğer konuşulacaksa da azaltılan kısım mutlaka okul öncesine önce 1, sonra 2 yıl diye eklenmesi lazım. Bazı çocukların el becerisi 3-4 yaşında ya da bazı eksiklikleri 3 yaşında keşfedilirken bazı çocuklar buna ancak 6-7 yaşında kavuşuyorsa bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ara eleman eksiği varmış, doğrudur. Ama DPT'yi kapatırken doğru planlamalar yapmazken, mesleki eğitimi amacına uygun sanayi siteleri ile birlikte akıllıca planlamazken bunları düşünecektiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirerek, 8 yıldır sürdürüldüğünü ifade eden Özel, "Milli Eğitim Bakanı'na da, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı'na da sesleniyorum, grubumuzu da bu ailelerin, kadınların ve toplumun talebi olan bu uygulamadan geri dönülmesi için. Bunun da Meclis'te gündemleştirilmesini bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

"TÜRKİYE NADİR ELEMENTLERLE İLGİLİ AYAĞA KALKMALIDIR"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, iki ülke arasında yapılan anlaşmalara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyada en çok nadir toprak elementleri rezervine sahip 5'inci ülke olduğunu söyleyen Özel, "Çin ve ABD'nin dünyadaki nadir toprak elementleri rezervleri için bir savaş verdiğini, ABD'nin, ülkesindeki nadir toprak elementlerine karşılık Ukrayna'ya destek verdiğini" ifade etti.

Eskişehir'deki nadir toprak elementleri rezervleri konusunda ABD ile anlaşma yapıldığını iddia eden Özel, "Bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinden alacaklar, 2002 derecede birini, 2005 derece sıcaklıkta birini damıtacaklar, teknoloji ellerinde, orada yapacaklar. Bizden 1 liraya alacaklar. Bunu damıtacaklar, mikron düzeyinde kullanacaklar, ürettiği cep telefonunu Türkiye'ye satacaklar. Meselenin özü şu, 1 liraya aldığı şey bize 1000 liraya geri dönecek." diye konuştu.

Özel, Türkiye'de nadir toprak elementlerini işleyecek teknoloji olmadığı için böyle bir anlaşma yapıldığını ileri sürdü.

"Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır" diyen Özel, "AK Parti'lilere de MHP'lilere de çağrımdır, millete şikayet ediyorum, nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir, Trump'a verilemez, sahip çıkalım, sattırmayalım. Gençlerimizin geleceğini kurtaralım." dedi.