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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Akşener ile görüşme açıklaması

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#CHP#İYİ PARTİ#TBMM
CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Akşener ile görüşme açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 17:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir basın mensubunun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna, "Henüz planlanan bir görüşme yok" yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bulunan 81 CHP’li İl Başkanı ile Sarıyer’de Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katılarak burada bir konuşma yaptı.Özel konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezdi. Bu sırada bir basın mensubu Özel’e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltti. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok." yanıtını verdi.

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#CHP#İYİ PARTİ#TBMM

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