CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Üçümüz bir araya geleceğiz ortada kriz yok

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. Beraberindeki heyetle birlikte Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla New York'a giden Özel, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda açıklamalarda bulundu. ABD seyahatiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özel, New York'ta yarın yapılacak toplantıda, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu'nu açıklayacaklarını söyledi. Özel ayrıca Ortadoğu'daki gerilim, dünyada aşırı sağın yükselişinin yol açtığı endişeler, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar ve sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Özel yapacağı sunumunda, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de anarak İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

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'ELİMİZİ BİZDE TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ'

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okullarda temizlik için 30 bin personelin alımına ilişkin kararı doğru bulduklarını ifade ederek, “Okullarda günde bir öğün sıcak yemek önerimizi tekrarladık. Ertesi gün dediler ki 'Okulların ne mekanı, ne imkanı, ne personeli, ne de maddi durumu buna elverişli değil.' Bir öğün sıcak yiyemeyecek mekanı olmayan, personeli olmayan imkanı olmayan beş yıldızlı otel mi olur. Okulların beş yıldızlı otel olduğunu söylendikten sonra başka bir bakan çıkıyor 'Biz 30 bin temizlik personeli alacağız' diyor. Çünkü okullar hijyen yönünden korkunç durumda. Bu personel alımı doğrudur ama bunun ağustos ayı içerisinde yapılıp, 9 Eylül'de okulların öğrencilere pırıl pırıl hale getirilmesi gerekiyordu. Biz 81 il, 973 ilçe başkanlığına gönderdiğimiz yazılı talimatta, önümüzdeki hafta başkanlığını il ve ilçe eğitim sekterlerimizin yaptığı bir öğretmenler ve emekli öğretmenlerden oluşan bir heyetle, tüm okulları ziyaret ediyoruz. Okul yönetimleriyle okul aile birlikleriyle ziyaretimizi yapıyoruz. Ziyaretimiz siyaset üstü bir ziyarettir iş birliği ve dayanışma teklif ediyoruz. Biz burada elimizi taşın altına sokup, okulların bütün temizliğine destek olacağız" dedi.

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'BİZ ABD'DE İKEN BU KARAR ÇIKARSA HEMEN TÜRKİYE'YE DÖNERİM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak' davasının kararının İstinaf Mahkemesi'nde onaylanmasının gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine Özel, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile dün baş başa bir görüşme yaptım kendisiyle de bu durumu değerlendirdim. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Bir kere kimse bize olmadık bir davadan olmadık bir suçlamadan cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin gelişmesine de izin verilmemesi gerekir. Yarın öbür gün bu dava görülecek bu davadan ceza çıkartacağız biz, böyle bir şey yok. Bunu yaparsanız, geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız, millet bunun da şiddetlisini uygular. Kendilerine yapabilecekleri en büyük kötülüktür bu ama Türkiye'ye de büyük kötülük olur bu. Tut ki bize Amerika'da iken bu karar çıktı zaten genel başkan vekilimiz burada. Mümkün olan en kısa süre içerisinde de zaten Türkiye'ye dönmek boynumuzun borcu. O gün başka bir gündür, ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum. Ama herkes aklını başına alsın. A'dan D'ye değil, A'dan Z'ye gözeten bir tutum içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

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'MANSUR YAVAŞ'IN BU KONUDA ALDIĞIMI TUTUMU ÇOK YAPICI BULUYORUM'

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çekişme olduğuna yönelik iddialara ilişkin sorulan soru üzerine Genel Başkan Özgür Özel şunları söyledi: “Ben Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuda aldığımı tutumu çok yapıcı çok doğru buluyorum. Kendisiyle görüşmem de bunu da söyledim. Kendisi de bu tür yaklaşımlardan rahatsız olduğunu daha önce birkaç kez bunların tekrar ettiğini, buna itiraz ettiğini söyledi. Sayın Ekrem İmamoğlu ile de tüm gündemi değerlendirdik. Önümüzdeki hafta ben döndükten sonra da üçümüz bir araya geleceğiz, ortada bir kriz yok arkadaşlar" dedi.

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'ERDOĞAN İLE AYNI ANDA TÜRK EVİNDE OLMAYACAĞIZ'

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek misiniz? Sorusu üzerine Özel, “Ben ABD'de Türk evine gideceğim. Sayın Büyükelçimizden ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcimizden randevu istedik. Yalnız bizim o ziyaretimiz cuma gününe planlandı. Yani Sayın Erdoğan ile aynı anda Türk evinde olmayacağız. O açıklamasını yaptıktan sonra ayrılacak. Ben gittiğimde orada olsaydı, elbette bir merhaba demek bir çayını içmek, en doğrusuydu. Dünyanın öbür ucunda Türkiye'nin ana muhalefet lideriyle Cumhurbaşkanı'na hatır sormaması olacak iş değil. Bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan'ın bir başka toplantıya katılmak üzere konuşmasını yaptıktan sonra ayrılması mümkün" diye konuştu.

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'ATILAN HER ADIM SIĞINMACI MESELESİ ÇÖZÜMÜNDE DOĞRU ADIMDIR'

Türkiye ile Suriye arasında atılan adımlar ile ilgili olarak konuşan Özgür Özel, "Yıllarca söyledik, Esad ile görüşenleri hain ilan ettiler. Biz Esad ile bir temas kurduk ve görüşmeyi gün üzerinde konuşmaya başlayınca bizde görüşeceğiz dediler. Bu iyi bir kolaylaştırıcılık bizim açımızdan, yarın bir gün ne noktaya gelirler nereye savrulurlar bilmiyorum. Ne yaparlarsa sorunun çözümüne yönelik ben destekliyorum. Cumhurbaşkanı ve Esad görüşmesi sorununun çözümü açısından önemli bir adım olur. O gerçekleştirmezse biz zaten bir gün mutabıka noktasındayız. Suriye ile atılacak her diplomatik adım Türkiye'deki sığınmacı sorunun çözmeye katkı sağlayacağı için çok doğru adımdır" dedi.