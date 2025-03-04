CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye baharını başlatmak için sandık başına bekliyorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu, CHP’ye katılan eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker’e rozet taktı. Özel, kadın mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Türkiye geniş tanımlı kadın işsizliğinde yüzde 38'le tarihi zirvede. Yani bugün 100 kadından 38'i Türkiye'de işsiz. Kayıt dışı işlerde çalışan kadınların oranı ise yüzde 34. Bu tablo kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin, sömürüldüğünün, sosyal adaletin erozyona uğratıldığının en önemli kanıtı. Türkiye'de en önemli sorun, kadına karşı şiddet durmuyor. 2024 yılını 445 kadın cinayeti ile kapattık. 2025'in bu kısa 2 ayında rakam 64'ü buldu bile. Ne oluyorsa bu ülkede, kadınlara iyi gelmiyor. Kadına karşı şiddete iyi gelmiyor. Kadın cinayetlerine iyi gelmiyor. 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da umut, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarındadır. O iktidar olunduğunda bu Meclise bir kez daha geldiğinizde belki bu salonda olmayacağız. İktidar partisi olduğumuz için daha büyük bir salonda olacağız. Sizler yukarılarda olacaksınız ve sizin gözünüzün içine bakarak bugünü hatırlatacağım ve diyeceğim ki ‘Hoş geldiniz. Buraya size verilen sözü tutmanın mutluluğuyla çıkmış durumdayım. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi.’ O gün, bugünü hatırlayacağız” dedi.

GÜLLAÇ HESABI

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Özel, ekonomiye değinerek, "Tayyip Erdoğan 2018'de ‘Verin yetkiyi bu kardeşinize, enflasyon nasıl düşecek, fiyatlar nasıl düşecek, doların beli nasıl bükülecek’ dediğinde bakın hesap nasılmış; 2018'de bir tepsi güllacın evdeki maliyeti 25 liraymış. Bugünkü maliyeti yüzde 1320 artışla 355 lira olmuş. 25 liradan 355 liraya. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmanın, o yetkileri ona vermenin ve onu seçimde yenememenin maliyeti güllaç üzerinden 25 liralık güllacı 355 liraya ramazanda evde yapmak olmuş" diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına ilişkin Özel, "İstanbul'u AK Parti'den aldık; 37 büyük yolsuzluk dosyası var. Süleyman Soylu denen zat o gün İçişleri Bakanı. Geldi, 37 dosyanın 33'üne el koydu. ‘Bu yolsuzluk dosyaları bundan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulacak’ dedi. Nerede o dosyalar? Birine işlem yapılmış mı birine? Ankara'da da Melih Gökçek dönemine dair tam 97 büyük yolsuzluk dosyası var. Kapağını açan var mı? Hesabını soran var mı? Bu yolsuzluk dosyaları üzerinden bir kelime konuşan var mı? Bundan sonra buradan konuşacağız arkadaş" dedi.

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‘SAMİMİ BİR ÖZÜR BEKLİYORUZ’

Özel, İmralı'dan yapılan çağrının ardından yaşanan tartışmalara da değinerek, "Türkiye'de Kürtler 'meselem var' diyorsa Kürt meselesi vardır. Tayyip Erdoğan bu sorunu çözmeye geldiğini iddia edip, sonra savrulmuş, bu sorunu inkar etmiş bir siyasetçidir. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu tüm siyasi parti gruplarına duyduğu saygıyı DEM’e duyduğu zaman 'terörist' ilan edilmişse, Cumhuriyet Halk Partisi sadece ve sadece milletten aldıkları temiz kağıdıyla belediye başkanı seçilen kişilere kayyım atanmasına itiraz ettiğinde de bu konuda eleştirilmişse, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı 10 yıl önce taziye telefonu açtığı için içeri atılıyorken, o terör örgütünün başının gelip konuşma yapmasının, o terör örgütüne bir heyet görevlendirilmesinin önünün açılması, o heyetin her bir üyesine telefon açılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllardır yapılan haksızlıklar üzerinden samimi bir özür bekliyoruz. Bir öz eleştiri bu millete, sırf sizin oyunuzu alabilmek için bir partiyi, ülkenin çok önemli bir seçmen grubunu şeytanlaştırarak ve onlarla insani ilişkiler sürdürülmesini bile terör örgütü mensupluğu göstererek ‘Biz sizi kandırdık. Biz sizin duygularınızı suiistimal ettik. Şimdi döndük, dolaştık o elleri biz sıkıyoruz. Methiyeler düzüyoruz’ demeleri gerekse de biz bunu vatandaşlarımızın vicdanlarına, onların ferasetlerine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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‘ÇÖZÜLECEKSE MECLİS ZEMİNİNDE ÇÖZÜLECEK’

Bu sorunun, bu Meclis çatısı altında çözülmesini savunduklarını belirten Özel, "Türkiye'de de böyle bir sorun çözülecekse demokratikleşmeyle çözülecek. Böyle bir sorun çözülecekse Meclis zemininde çözülecek. Milletvekillerinin konuşması, tartışması teker teker sorunları çözmesiyle çözülecek. Dünyada da Türkiye'de de böyle bir sorun çözülecekse demokratikleşmeyle çözülecek. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı Numan Kurtulmuş'u inisiyatif almaya davet ediyoruz. Bu ülkede gazeteciler içerideyken, Gezi tutukluları içerideyken, Kürt'ü, Türk'ü, AK Parti'ye seçim kaybettiren yerel yönetimciler içerideyken, OHAL döneminin kalıntısı kayyım uygulamaları buradayken, her ağzını açan muhalife 'terörist' denilebiliyorken, 'terörist' yaftası yiyen derdini anlatamadan Silivri'yi boyluyorken bu ülkede bir çözüm mümkün olmaz. Eğer çıkar ve 'al-ver' dayalı bir ilişki olursa bunun sonunda kim kazanır bilinmez; ama Türkiye kaybeder; Kürtler de kaybeder, Türkler de kaybeder. 2015 yılında doğru bir süreç yürütülseydi o günden bugüne akan kanlar hendek olaylarında verilen şehitler, ağlayan analar, gözyaşları olmazdı. O yüzden eğer samimi bir iş yapılacaksa bu yüce çatının altında yapılacak. Adımlar atılacaksa demokratikleşme üzerinden atılacak. Tayyip Erdoğan'ın çıkarına 'al-ver' ilişkileriyle yapılacak pazarlıkların kıyısında da olmadık, köşesinde de olmadık, sonunda da olmayız. Ama samimi şekilde bu ülkenin demokratikleşmesi için adımlar atılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi olması gereken yerde olacak. Uzatması gereken eli uzatacak, kaldırması gereken eli kaldıracaktır. Numan Kurtulmuş, demokratik Türkiye derdiniz varsa, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi demokratik Türkiye hayaliniz varsa, bütün muhalefet partileri bilhassa DEM, Kürt sorunu çözülsün istiyorsanız demokratikleşme sürecine ve demokratikleşme paketine biz varız" açıklamasında bulundu.

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‘YILIN SON SANDIĞI OLMAYACAK’

Özel, 23 Mart’ta yapılacak ön seçime ilişkin de "Yapacağımız ön seçim bu yılın ilk sandığıdır; ama son sandığı olmayacaktır. Bugüne kadar diktatörlerin nasıl gittiklerini biliyoruz. Tek adam rejimlerinin nasıl gittiğini biliyoruz. Biz ülkedeki rejime son vermek için demokrasi ve sandık dışında bir yol bilmiyoruz ve asla önermiyoruz. Ama dünyadaki baskıcı rejimler 1 milyon kişinin meydana çıkmasıyla değişiyorsa, onun adına da 'Arap baharı' deniyorsa, 23 Mart'taki Türkiye'nin baharında 1 milyonun üzerindeki CHP üyesini sandığa bekliyoruz. Bir bahar günü başlamıştık, ‘Mart'ın sonu bahar’ demiştik. Şimdi 23 Mart günü tek adam rejimini demokratik mücadeleyle sona erdirecek Türkiye baharını başlatmak için 1 milyon 700 bin üyeyi sandık başına bekliyorum. Gelin seçin ve tarihe geçin" dedi. (DHA)