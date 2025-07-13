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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Suça bulaşan kim varsa yakasına yapışacağız

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#CHP#MANAVGAT#MALATYA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 09:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada baklava kutusunda rüşvet alındığına dair görüntüler ile ilgili konuştu. Özel, 'Suça bulaşan kim varsa yakasına yapışacağız.' dedi.

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Manavgat Belediyesi'nde Başkan Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrası soruşturma sürüyor. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Malatya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili konuştu.

'BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ'

Özgür Özel, 'Manavgat'ta bir baklava kutusunun içerisinde paralar çıktı. Partinin genel başkanı olarak gördüm. Başımdan kaynar sular döküldü. Önümüzdeki hafta partinin ne yaptığını göreceksiniz. Bizim kusurumuz yok mu var. O baklava kutusunu alan adamı vakti ile belediye meclis üyesi yapmışız. Öz eleştiri yapacağız o namussuzu partiden atacağız. Suça bulaşan kim varsa yakasına yapışacağız.' dedi.

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#CHP#MANAVGAT#MALATYA

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