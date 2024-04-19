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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup müdürü Levent Bayraktar'ın cenazesine katıldı

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#CHP#ANKARA#ÖZGÜR ÖZEL
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup müdürü Levent Bayraktarın cenazesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 14:35

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 59 yaşında hayatını kaybeden CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın cenaze törenine katıldı.

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CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan ve uzun bir süredir akciğer tedavisi gören Levent Bayraktar, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Bayraktar için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar, kızı Sezin Bayraktar ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve milletvekilleri katıldı.

Özel, cenaze namazı öncesi Bayraktar'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Özgür Özel, cenaze nakil aracına binerek defin için Karşıyaka Mezarlığı'na gitti. (DHA)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup müdürü Levent Bayraktarın cenazesine katıldı

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#CHP#ANKARA#ÖZGÜR ÖZEL

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