CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de... 'Kim iyi hizmet ederse ona oy verecekler'

Haberin Devamı

CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan makamında, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Emekliler Lokali'ne geçen Özel, burada yaptığı konuşmada, lokalde yer alan içecek ve yiyecek fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Çayın 4, poğaçanın 5, suyun 6 lira olduğunu ifade eden Özel, fiyatların dışarıya göre uygun olduğunu belirtti.

Kim emeklinin, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanların onu tercih ettiğini dile getiren Özel, "Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden, yani sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alır. Biz zaten kurulduğu günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz bundan sonra da dünkü mitingde de gördük büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum, Tayyip Bey kızıyor. 'Eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu geziyor.' diyor. Kuyumcuya giriyoruz, 'Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı? diye soruyoruz. Bir de kuyumcular tabii hemen buluyor. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"KİM İYİ HİZMET EDERSE ONA OY VERECEKLER"

Bir siyasi partiye oy vermenin takım tutmak gibi olmadığına dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Adam Fenerbahçelidir, yense de yenilse de ne olursa olsun o takımı tutar. 20 sene önce üye olmuş, oy vermiş. 20 sene sonra işte anlatıyor, 'Çocuk okutamıyorum, pazara çıkamıyorum, geçinemiyorum.' diyor. 'Tercihimi değiştirdim.' diyor. Şimdi, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim' diyor. Doğrusu bu. Biz iyi hizmet edersek oy alacağız, edemezsek almayacağız. AK Parti'de de bir AK Partili tarafını değiştirdiyse bu ilelebet değiştiriyor değil. Kim iyi hizmet ederse ona oy verecekler. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi de boşuna bu kadar oyu almadı. Belediyesinden de böyle memnuniyet varsa çok memnunuz. İnşallah biz ekonomiyi de Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz."

Özel, soru cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.