CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz

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Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, Ankara'daki bir otelde CHP il başkanları ile bir araya geldi. Özel, yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümü nedeniyle anarak, toplumda CHP'ye olan ilgiyi ve güveni, 1975'lerde Ecevit ve arkadaşları tarafından sağlanan noktaya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özel, il başkanlarıyla buluşmasına ilişkin de "Kongreler sürecinde ve dün yaptığım konuşmada şunu taahhüt etmiştim; genel başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanıyla girersem gireyim; 81 il başkanıyla çıkacağız.

Partimizin terk edilmiş, unutulmuş bir geleneğini, seçilen genel başkanın 81 il başkanıyla hemen o gün toplanarak, ertesi günkü Parti Meclisi yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Ve tabii dün çok beklenmedik bir şey oldu; sadece 2 oy farkla seçim tüzüğümüz gereği salt çoğunluk sağlanması gerektiği için ikinci tura kaldı. Öyle olunca o ilerleyen saatlerde toplantı yapmak yerine bugün birlikte ilk kahvaltıyı tercih ettik" dedi.

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'CHP, ÖRGÜTÜNE GÜÇ VEREN ANLAYIŞLA YÜRÜYECEK'

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk CHP Genel Başkanı olarak il başkanları ile bir demokrasi şöleni yaşadığını belirten Özel, basın açıklamasının ardından Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceklerini kaydederek, "Yine bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle, onların talepleriyle, önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir Parti Meclisi oluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıp, ilerleyen saatlerde örgütümüzün, 81 il başkanımızı sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız" diye konuştu.

Anahtar listenin bir anlamı ve önemi olduğunu ancak bir dayatması olmadığını bildiren Özel, "Örgütümüz, il başkanlarımız, anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz.

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Bugün, burada sabahın erken saatlerinde neredeyse eksiksiz olarak bulunan bütün il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi; örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edecek" dedi.

'MAZBATADAN SONRA GENEL BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ'

Özel, Kılıçdaroğlu ile devir teslim yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Şimdi bugün kongreyi tamamlayacağız. Bugün Parti Meclisi'nden sonra 48 saatte itiraz süresi doluyor. Ona göre, mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkanımız ile görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak. Sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesi, bize sürekli bir iletişim kanalı olarak her zaman açık olacak. Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her 2 kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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ECEVİT'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve beraberindeki 81 il başkanı, ölümünün 17'nci yıl dönümünde partisinin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, Ecevit'in mezarına partisinin çelengini bıraktıktan sonra dua etti. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Bugün; 1970'lerde yapılan 2'si yerel, 2'si genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz CHP'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri hareketa 'Barış Harekatı' adı veren, 'Biz sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz' diyen ve o karardan sonra Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarının, Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan ile ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın huzurundayız. Ona layık olmaya, partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı; Lozan kahramanı, Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada Sayın Genel Başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız" dedi.

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