CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'a geldi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da partilileri tarafından havalimanında karşılanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra CHP Hatay İl Başkanlığı’na hareket etti. Özel ve İmamoğlu gün içerisinde kentteki konteynerlerde vatandaşlarla bir araya gelecek ve daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret edecek.

Özel ve İmamoğlu'nun, saat 14.00’te Dörtyol ilçesinde, saat 16.00’da ise Osmaniye’de vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.