CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güngören’deki mitinge katıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 21:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güngören’de düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Güngören’de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde düzenlenen mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde Özgür Özel, miting alanındaki vatandaşlara seslendi.

Özel, "Bugün emeğin, alın terinin güzel ilçesi Güngören’deyiz. Dar sokakların geniş gönüllü insanlarının ilçesindeyiz. Merter’de tezgah başında tekstile can verenlerin ilçesindeyiz. Haznedar’da komşuluğu yaşatanlarla, Tozkoparan’da ranta karşı direnenlerle, mücadele edenlerle birlikteyiz. Betonların arasında bir çiçek gibi açan bu güzel yürekli insanlara, Güngören’e merhaba. 1994’ten beri burada yerel seçimlerde 8 kez kaybettik. Yüzde 8 aldığımız da oldu, yüzde 18 aldığımız da. Ama biz Güngören’e küsmedik. Suçu kimsede bilmedik. Hatayı kendimizde aradık. Güngören’e sırtımızı dönmedik. Suratımızı asmadık. O Güngören, 5 yıllık hizmeti de gördükten sonra son seçimlerde Ekrem başkana yüzde 44 oy verdi" dedi.

 

