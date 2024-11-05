CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'nin 1 yıl boyunca 6 anket firması ile çalıştığını söyledi ve sadece Eylül ayı içerisinde oy oranlarının düştüğünü ifade etti. Özel, "Seçildiğim günden beri yaptırdığımız anketlerin ortalamalarına bakarak ilerliyoruz. Partinin oy oranı kah düşmüş kah çıkmış. Ne zaman düşmüş? Eylül ayında. Biz içe kapanıp da kurultay konuşunca millet, 'Eyvah, eskiye mi dönüyor, yine birbirleriyle mi uğraşacak bunlar' demiş. Ama sadece eylülde düşmüş. Ekim ayında yine 1'inci parti olduk" dedi.

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Özel, "Mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz, anayasa konuşulmaz. Yani 'tam bir anayasal uyum olmadan bu kapıyı çalmayın' dedik. O kapı kapandı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Özel, Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa dışında, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı söylemini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar ile gündemi değiştirmeye çalıştığını söyledi. Özel, Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatarak, "Sayın Bahçeli, ağzındaki baklayı çıkardı ve konuşmasında 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir' diyor. Neymiş; Kürt sorunu yoktur, kürk sorunu vardır, Recep Tayyip Erdoğan'ın kürk sorunu vardır. Ne Türk, ne Kürt, ne Alevi, ne Sünni, bunların dost kaygısı yoktur, dostluk projesi yoktur, bunların dostluk sorunu yoktur, Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır, postunu bırakmak istememektedir. Sayın Bahçeli, geçmişte, 'Balda tuz bulunmaz, bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha aday olabilsin, seçilebilsin diye anayasa değiştirmekten ve bunun için de gerekirse Abdullah Öcalan'ı bile Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur" diye konuştu.

'HER DEMOKRAT KAYYIMA KARŞI ÇIKMALIDIR'

Özel, Ahmet Özer ile ilgili dosyada yer alan iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Esenyurt ile Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi ile ilgili pozisyonlarının aynı olduğunu vurgulayan Özel, "Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin. Mardin'e tepkiliysen Esenyurt'ta da tepki göstereceksin. Bunun en canlı tanığı Devlet Bahçeli'dir. CHP Cezaevleri ve Toplumsal Davaları İzleme Komitesi olarak 24'üncü dönemde CHP'den 2, MHP'den 1, o günkü BDP ve bugünkü DEM'den 4 milletvekili tutukluydu. 3'ünü de aynı anda ziyaret eden DEM ve MHP tutuklu milletvekillerini tek raporda birleştiren, Türkiye'de günlerce, aylarca gündemde tutan demokrasiyi ve anayasal hakları savunan bir partiyiz. Tarih bizi o süreçte haklı çıkardı. Tarih o vekillerin hepsinin FETÖ kumpasıyla içeride tutulduğunu, yaşananların da Tayyip Bey'in bilgisi dahilinde cereyan ettiğini, bizim sonradan yazdığımız 8 kitaptan birisi olan Balyoz Kumpası kitabının bile kapağını açmayıp, 'Ateş olmayan yerden duman tütmez' diyen Erdoğan'ın, 17-25 Aralık'tan sonra, 15 Temmuz'dan sonra, 'Milli ordumuza kumpas kurmuşlar' diye kitabın başlığını kullandığını bir kez daha hatırlatmak isterim. O yüzden kayyum olmayacak bir iştir. Kayyum atandıktan sonra belediye meclisini işlevsizleştirmek üyelere, 'Sen de teröristsin' demektir. Kayyım hangi partinin olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken bir meseledir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

'BÜYÜK BİR OYUN VAR'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi parti genel başkanları ziyaretinin kıymetli olduğunu vurgulayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin randevuyu kabul etmemesini eleştirdi. Özel, "Bir büyük oyun var. Bugün o oyunun ne olduğu çıktı. Açıkça söyledi, 'Çıksa, umut hakkından yararlansa, anayasayı değiştirsek fena mı olur? Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilse ne olur' hesap bu. Bir al-ver pazarlığına girişmişler. Belki o pazarlıkta nihayete ermişler ya da eremeyip bir yerde tıkanmışlar. Şu anda ya zorlayıcı bir şantajla ya da bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Karşıdaki kötü niyetliler, 'Abdullah Öcalan gelsin, Meclis'in kürsüsüne varsın, buradan konuşma yapsın' diyor. Hem de Esenyurt'a, Mardin'e kayyum atayıp 'biz terörle mücadele ediyoruz' görüntüsü veriyor. Burada onların kitlesi, Abdullah Öcalan'a ip atınca da ayağa kalkıp alkışlıyor, Abdullah Öcalan'a halı serip davet edince de alkışlıyorlar. MHP grubundan bahsediyorum veya AK Parti'nin çevresinden onlara oy verenlerden, ihtimalde bir destek alma ve bu desteği sürdürmeye oynayan ama milletin aklını küçümseyen, vicdanını küçümseyen bir yaklaşım var. Bu sırada bizi oyuna gelmememiz lazım. Kürtlere saygılı olarak, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı ve terörü bitirmeyi hep beraber konuşalım. Kürtleri de bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkesi de gerçek ve demokratik bir standartta buluşturmak mümkündür. Bunun da adı CHP'dir. 2 talebim var, birincisi uyanık olalım. İkincisi ise akıllı olalım" ifadelerini kullandı.