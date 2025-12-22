CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile görüştü

Haberin Devamı

Özel, CHP Genel Merkezinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecini ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Özel, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yaşananları kınayan Özel, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Bir siyasetçiye, ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, "Terörsüz Türkiye" ve demokrasi vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz."

"CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Özel ve heyetine teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Buldan, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Kürt sorunu, siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, ziyarette, kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı olarak paylaştıklarını belirterek, sürecin müzakere, diyalog ve karşılıklı görüşmelerle yürümesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Basın toplantısının ardından Özel, DEM Parti heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve ardından heyeti uğurladı.