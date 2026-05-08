CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Barış Anneleri'ni kabul etti

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 'Barış Anneleri' Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün ile yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Heyet, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğan ve Kaya ile 'Barış Anneleri' heyetini makamında kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinasyon Kurulu Üyesi Emine Uçak eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. (DHA)