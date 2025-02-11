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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti

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#Özgür Özel#Ahmet Türk#Ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 23:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi gören DEM Partili Ahmet Türk'e, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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CHP’den 15 ve 16'ncı dönem, SHP’den 18 ve 19'uncu dönem SHP, DTP’den 23 ve 24'üncü dönem milletvekilliği yapan ve 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

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#Özgür Özel#Ahmet Türk#Ziyaret

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