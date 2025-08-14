CHP Genel Başkanı Özel'den 'Mücahit Birinci' açıklaması

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını ve dava sürecini eleştirdi.

Soruşturma kapsamındaki dava dosyalarının, "boş olduğunu" ileri süren Özel, "Şimdi, öyle bir çorap söküğü başlayacak ki bu itiraflardan öyle bir yere gelecek ki iş, bu itirafları yapanlar, esas nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek, bunun dünya çapında izlenecek filmleri olacak." ifadesini kullandı.

Özel, herkesin bildiği bir gerçeğin, bütün somutluğuyla ortaya dökülmek zorunda olduğunu belirterek, "Türkiye'de yargıda para ile pulla olan işler var, borsalar var, karar ona göre, buna göre çıkıyor, avukatına göre çıkıyor. Çağlayan'da borsa diye bir şey var, çok yönlü borsa var. İBB'nin ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Uyuşturucu ticaretinin bile mücadelesinde bambaşka bir borsa var." iddialarında bulundu.

Haberin Devamı

Geçen hafta "İBB borsası" iddiasına yönelik HSK'ye başvuruda bulunduklarını hatırlatan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Yener Toruner, İBB soruşturmasında tutuklu. Mehmet Yıldırım kendisiyle kızının düğünüyle ilgili konuşmuş. 'Düğün yapılabilir, düğüne kadar çıkabilirsin' demiş. 'Oğlun İBB'de çalışıyor, savcı da bunu biliyor, oğlanı da alırız, oğlana da yazık olacak' demiş. 'Gel, bu işi halledelim, güzelce imzanı at, şunları söyle' demiş. Kişi, 'Onu yapamam' deyince, 'Korkma, savcı beyin de haberi var' demiş. 'Ya ben bunu dersem, adam beni başka şeyden mesul tutar' deyince, 'Konuştuk, başka konulara girmeyecek' demiş. Bunların hepsini, Sayın Yener Toruner, bir suç duyurusu olarak satır satır yazarak verdi, biz de bunu HSK'ye verdik. Şu Adalet Bakanı bir harekete geçse, HSK'de biri adam gibi bu işi çözmeye çalışsa, tıkır tıkır çözülür bu iş. Türkiye'de savcılar, avukat tutuyor, kuracakları kumpası hapishanedekilere ve ailelerine dayatmak, ikna etmek ya da kurtuluşları karşılığı menfaat temin etmek için."

Özel, avukat Mücahit Birinci'nin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile 31 Temmuz'da cezaevinde görüştüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Birinci'nin, Kapki'ye 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı imzalatmaya çalıştığını iddia eden Özel, şunları söyledi:

"'Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, (82 milyon lira), buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.' diyor. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip hatta 'ben kimseye iftira atmam' deyince 'baktın CHP iyiye gidiyor, o gün mahkemede, 'ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim' der, CHP yanlısı bir ifade verir, CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın.' diyor."

Kapki'nin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Özel, şikayet dilekçesini okudu.

Haberin Devamı

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a diyorum, 'tarihi bir noktadasın.' Partinin kurulduğu günde, HSK'yi olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Oradan gerçekten doğru, hepimizin de rızasını alabilecek, soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip, şeffaf, 'hepimizin olduğu soruşturma' diyeceği bir soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek. O bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen paralar bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan tıkır tıkır görülecek."

Etkin pişmanlık müessesesinin çöktüğünü savunan Özel, şunları kaydetti:

"Buradan uyarıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanıp, ne sebeple olursa olsun böyle iftira atmış olanlar, hiç değilse kendi avukatınızı çağırın, olayları yazdırıp bir noter vasıtasıyla bugün tarihiyle tutanak altına alıp kapalı zarflatın, günü geldiğinde makbul itiraf sayacağız. Bu pisliklere karşı korkup da para verenlere, iftira atanlara, meseleyi anlatan el yazınızla bir yazıyı avukatınızla notere götürüp kapalı zarflatın, makbul itiraf ve makbul şekilde devletle işbirliği sayacağız. Yeter ki bu çetenin pisliklerine ortak olmayın. Eğer bunu yapmazsanız günü geldiğinde bundan siz de sorumlu olacaksınız."

SORULAR

Haberin Devamı

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatması sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

"Mücahit Birinci hakkındaki soruşturma önemli. Mutlaka hızlı bir şekilde kendisine ait bütün dijital dokümanlara el konulması lazım. Telefonunda ciddi bir arama yapılması, elini kolunu sallaya sallaya gezmiyor olması lazım. Bu, işin odak noktasındakilerden bir tanesidir. Daha çok kişi hakkında soruşturma açacaklar. Antalya'dan firar eden kişiyi tutuklayacak dirayeti, cesareti olmamalarının sebebi, aynı ekipte olmalarıdır. O kişiyi cezaevlerine yollayanlar bu savcılar zaten."

Haberin Devamı

"AYDIN'DA AYAKKABILARIN TOPUKLARINI KIRIYORLAR"

Özel, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun iddia edildiği gibi yolsuzluk yaptığına inanıyor musunuz?" sorusuna karşılık şunları kaydetti:

"İçimizde en çok Aziz İhsan Aktaş ile çalışan belediye başkanı Özlem Çerçioğlu. AK Parti kendisine bir kanalla, 'Aktaş ile en çok sen çalışmışsın, Zeydan da içeride. Yakında sen de girersin. Ya hapse atıl ya AK Parti'ye katıl.' demiş."

Çerçioğlu'nun cesaret göstermek yerine, Aydın'ın kendisine CHP amblemi altında verdiği oyları AK Parti'ye götürdüğünü belirten Özel, "Aydın'da ayakkabıların topuklarını kırıyorlar ona 'Topuklu Efe' diyenler." dedi.