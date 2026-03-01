×
CHP Genel Başkanı Özel'den ABD - İran savaşı açıklaması: Tarafları müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 14:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'a uluslararası hukuk hiçe sayılarak yapılan saldırılara karşı olduklarını, krizin diplomasi masasına dönülerek çözümünü savunduklarını bildirdi. Özel, "Tarafları müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz." dedi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özel, "Komşumuz İran'a uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılan saldırılara karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla ve müzakere yöntemleriyle çözülmesini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin son gelişmelere ilişkin tutumunun net olduğunu, bölgede savaş ve çatışma istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgemizin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ve kuralları hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz. İran'daki rejimin, baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran'ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların, sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunun altını çiziyoruz. Bölgemizin huzuru ve güvenliği, ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Burayı istikrarsızlaştıracak her türlü girişimin karşısındayız."

"TARAFLARI MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ"

CHP olarak, taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulunduklarını, bölge ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu, uluslararası hukuku hiçe sayan tüm müdahalelerin karşısında durmaya çağırdıklarını bildiren Özel, şunları ifade etti:

"Bölgeye yayılacak bir savaş, geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır. Bu bağlamda tarafları bir an önce saldırıları durdurmaya ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz. Filistin, Venezuela ve Grönland örneklerinde olduğu gibi, ABD ve İsrail'in, istediği her ülkeye müdahale edebileceği, kuvvet kullanarak rejim değiştirebileceği ve toprak elde edebileceği bir sistem kurmaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu cüretkarlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz."

