CHP Genel Başkanı Özel: Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz

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Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı.

Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarının başında saygı duruşunda bulunan Özel, kabirlere kırmızı karanfil bıraktı.

Özgür Özel, Gezmiş ve arkadaşlarına karşı adil bir yargılama yapılmadığını, mahkeme önünde hiçbir suç işlemediklerinin ispatlandığını ve onların bir idealin üç neferi, üç fidanı olduklarının herkesçe kabul edildiğini söyledi.

Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına el kaldıranların torunlarının bugün utanç içinde olduğunu belirterek, "O günkü o kararı taşıyabilen kimse kalmadı ama bugün burada Deniz Gezmiş'in arkadaşları var, ailesi var, dostları var. Onlar idam edildiğinde buradaki topluluğun herhalde yüzde 80'i, yüzde 85'i hayatta yoktu ama aynı acıyı bugün yüreklerinde hissediyorlar aynı mücadele azmini yüreklerinde hissediyorlar." diye konuştu.

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Gezmiş ve arkadaşlarından kendilerine kalan en önemli mücadelelerden birinin Filistin meselesindeki samimi ve kararlı duruşları olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"O günden bugüne bizlerin Filistin'e yaklaşımında hiçbir şey değişmedi. O gün Filistin Kurtuluş Örgütü ile dayanışma içinde olanların, orada Filistin için ölümü göze alanların samimiyeti aynen devam ediyor. Trump, 'Gazze güzelmiş, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım. Filistinlileri de başka ülkelere yollayacağım' diyor. Düpedüz, 'Soykırımın üzerine, kalanlara tehcir uygulayacağım' diyor. Bugün bunu söyleyene meydan okuma, en sert cevabı verme günüyken, dün yine bir telefon görüşmesinde, satır arasında mahcup ve sadece Filistin konusu... 'Trump'a, 'bunun kabul edilemez olduğu, karşı olunduğu, en sert tepkinin verileceği söylendi' diyemiyorlar."

Özel, Filistin meselesinin, kendilerine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından miras olduğunu vurgulayarak, "Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz. Yaşasın 'Türk ve Kürt halklarının kardeşliği' diyerek sehpayı tekmelemişti. Bugün, Türk ve Kürt halkının kardeşliğini ve bundan sonra da barışı savunmaya, hem terörün karşısında olmaya hem de Kürt annelerinin ve Türk annelerinin bir daha gözlerinin yaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceğiz büyük bir kararlılıkla." ifadesini kullandı.

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"O MESAJI ALDIK KABUL ETMİYORUZ, MÜCADELE EDİYORUZ"

Bu konuda tam bir demokrasiyi, tam bir eşitliği savunmaya sonuna kadar devam edeceklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlerine geldiklerinde 'Kürt meselesi yoktur' diyenler, işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler, 'Bugün sadece bir cümle bir slogana hep birlikte biat edin, sorunun olmadığını söyleyin, kayıtsız şartsız bize biat edin' dedikleri için, biz de onlara 'Bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız, ama demokrasi ile varız, Meclis'le varız, insan haklarıyla varız. Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın, o zaman varız' dediğimiz için, kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için mesaj yolluyorlar. Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum, hodri meydan, Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla."