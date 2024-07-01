CHP Genel Başkanı Özel: Orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelede pozisyonumuz 'kırmızı alarm' pozisyonudur

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk ilçesinde yanan ormanlarla ilgili yetkililerden bilgi adı. Özel, Arvalya Orman Kampı'nda yaptığı açıklamada, Torbalı'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi. Soruşturma ile ilgili bütün deliller toplanıp çalışmalar normalleştikten sonra bölgeyi ziyaret edeceğini söyleyen Özel, Selçuk'taki orman yangını ile ilgili konuştu. Özgür Özel, "İzmir ile Aydın'ın il sınırında önce Selçuk'ta başlayıp daha sonra Kuşadası'na sirayet eden, ilk belirlemelere göre en az 350 hektar orman alanını kaybettiğimiz, cumartesi günkü büyük orman yangının olduğu bölgedeyiz. Ege'nin neredeyse tüm illerinden buraya çok önemli yardımlar geldi, önemli bir dayanışma örneği gösterildi. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı halen daha soğutma çalışmaları sürüyor. Burada yaşayanların piknik yaptığı ve nefes aldığı bir alanı kaybetmiş durumdayız. Her bir ağaç önemli ama bu alandaki tüm canlı yaşamını kaybediyoruz. Bir daha böyle bir kızılçam ormanının oluşması 50 yıl sürecek. Her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

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İzmir'de 14 farklı yerde 8 farklı ilçede orman yangını olduğunu belirten Özel, kriz belediyeciliğinin önemine dikkat çekerek, bundan sonra yerel yönetim ve genel yönetime bağlı orman işletme müdürlüğü ile çalışılması gerektiğini söyledi.

'YANGINLARLA İLGİLİ ÖNERGEMİZ REDDEDİLDİ'

Yangınların yüzde 98 insan kaynaklı olduğunu belirten Özel, "Ege'deki orman yangınlarında nasıl daha ciddi önlem alınabilir, söndürmede ve geri kazandırmada neler yapabiliriz, bunu çalışacağız. 2021'de 350 bin hektar kaybettiğimiz için bir deneyimimiz var. Merkezi yönetimin alması gereken çok tedbir var. 3 yıl öncesine kadar 'Bize helikopter lazım değil' anlayışının ne kadar yanlış olduğunu gördük. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, orman yangınlarının sebepleri ve sonuçları ile ilgili kapsamlı bir önerge verdik. Diyarbakır ve Mardin'de 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir felaketten sonra bu konuda bir komisyon kurulması, tüm partilerin siyaset üstü bir çalışma yürütmesi AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi" diye konuştu.

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'YEŞİL ALAN MİLLETE NAMUS BORCU'

Ortak akıl ve ortak iradenin önemine vurgu yapan Özgür Özel, "Her bir metrekare yeşil alan hepimizin bu millete namus borcudur. Her bir çam ağacı ve makilik arazi bu memlekete bizim borcumuzdur. O yüzden hem imar planlarında hem şehirlerin genişleme hem de orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelesinde pozisyonumuz 'kırmızı alarm' pozisyonudur. Bunu partimin genel başkanı sıfatıyla yanmış bir ormanda, yüreği yanmış yöneticilerimin arasında bir kez daha ifade etmek istiyorum. Merkezi idaredeki muhataplarımızı birlikte çalışmaya ve ortaklaşmadan korkmamaya davet ediyoruz" dedi.

'BU SIĞINMACILAR SURİYE'YE GİDECEKLER'

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Bir basın mensubunun sorusu üzerine, Kayseri'de yaşanan olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete ilişkin sözlerini değerlendiren Özel, "Nefret siyaseti, diyerek hangi muhalefeti kastettiğini bilmiyorum. Net söylesin, kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Ama 'Türkiye'de bir sığınmacı sorunu vardır bu iktidarın sorunudur' dediğimde tek bir iktidar vardır. Bu ülkenin kurucusu bize bir vasiyet bıraktı. Komşunun iç işlerine karışma, toprak bütünlüğüne saygılı ol, devlet dışı unsurları dikkate alma. Sen özgür Suriye ordusuna Kuvayımilliye dersen, 'Emevi Camisi'nde namaz kılmaya giderim 3 saatte' dersen komşunun toprak bütünlüğüne, hükümranlık haklarına saygılı mısın, değil misin? Türkiye'de yaygın kanıya göre, 10 milyona yaklaşan ajan sığınmacı sorunu varsa tek sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Biz sığınmacı yaratan politika ve politikacıların karşısındayız. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin suçu var? Bütün Avrupa Birliği büyükelçilerine söyledim. Bir başka yolu yok. Esad ile oturulup konuşulacak, Suriye'de huzur sağlanacak. AB elini cebine atacak. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bu sığınmacılar Suriye'ye gidecekler. Esad da bu noktada üzerine düşeni yapacak. Türkiye'nin tatil köşelerinde denize girecek sahil kalmadı. Olur olmaz hayallere kapılmasaydın, herkes evli evinde yerli yerinde kalaydı. Diyalog kanallarını açık tutup soruna çözüm bulmak zorundayız. Gün, Özgür Özel ile Erdoğan'ın kavga günü değil, Esad ile Erdoğan'ın diyalog günüdür. Masa kurulacak, sorun konuşulup çözüm üretilecek. Aksi takdirde dün yaşadığımız gibi olaylar ve sosyal patlamalar olur. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)