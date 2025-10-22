CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde konuştu

Haberin Devamı

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer partilileri, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin önceki gün açıklanan iddianamenin tamamlanmasını uzun süre beklediklerini söyledi.

İddianameye yönelik dün "Yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tepki göstermesine değinen Özel, bu sözleri iddianamenin ne kadar boş olacağını belirtmek için söylediğini ifade etti.

İddianamede bugüne kadar söylenenlerin dışında hiçbir şey olmadığını, daha önce kamuoyuna yansıyanların da algı operasyonu yapmak amacıyla sızdırıldığını iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"İddianamede örneğin, rüşvet suçundan bahsediliyor. Rüşvet suçunun asli unsuru para. 'Parayı verdim' diyen bir kişi var mı iddianamede? Parayı kim vermiş? 'Parayı aldım' diyen var mı? Yok. Peki bu alındığı söylenen rüşvetin konulduğu yer var mı? Bir kör kuruş bir yerde bulunmuş mu? Yok. Bula bula bir tane lüks yat resmi var. Balayı için gidilmiş. Lüks yatla ilgili, hatta o yatın sahibinin 'Gelin bizim burada kalın' diye yatın fotoğraflarını atmış. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanınınmış. Kanıt, Beşiktaş Belediyesinin şoförü valizi koyarken, yatın kaptanı 'Patron hoş geldin' demiş Rıza Akpolat'a. Tek kanıt bu. Bir yerlerden para alınmış ya, bu para ile ne alınmış? Bir yerden para alınca o parayla bir şey almaktan, savcılık ve o taraftakileri, hep yat satın almayı düşünüyorlar. Yani böyle para varsa yata bakarsın, burada alamazsan dünyanın öbür ucunda alırsın filan."

Özel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanının hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanıp beraat ettiğini hatırlatarak, hukukun kişiye göre uygulandığını, CHP'de duranların ihalelerden sorumlu tutulup cezaevine atıldığını öne sürdü.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in üzerine atılı suçtan ceza alması durumunda 6 ay 2 gün hapis yatacağını dile getiren Özel, "9 aydır içeride Ahmet Özer. Ceza alsa 3 ay alacaklı olarak çıkacak dışarı ama halen daha tutuklu bulunduruluyor. Arkadaşlarımızın tamamının tensip zaptıyla birlikte tutuksuz yargılanmaları lazım." dedi.

Özel, "Kanıt olmadığı gibi 'duydum, duymuştum, sanıyorum, galiba' ifadeleriyle yüzlerce kez kullanılan, burada tutulan insanlara büyük bir haksızlık yapılıyor. Bu iftirayı atanlar iftiralarından cayarlarsa cayacaklar, yoksa bu iftiraların altında kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni ifadeler alındığına ilişkin soruya, "İBB iddianamesi şu anda kendi içlerinde tartışmalı. Yani, diyorlar ki 'İBB iddianamesini her bir savcı kendi sorguladığı şirket üzerinden ayrı ayrı yazsın. İşte 'Şu şirketin iddianamesi, bu şirketin iddianamesi' diyelim, 'Bu iddianamelerde adı geçenlerle de Ekrem İmamoğlu'nun her biriyle ayrı ayrı bağlantısı vardır' diyelim." şeklinde cevap verdi.

Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aralarında olduğu eski delegelerin kongrelerin iptali için dilekçe vermesi üzerine yöneltilen soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bu zamanda bu işlerle, o lüzumsuz isimlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki o lüzumsuz ismin, lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Biz CHP olarak hem vatandaşın derdiyle hem de kendi canımızla burada uğraşıyoruz ama gün gelir, bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir, fitil fitil burunlarından gelir. Gün gelir, bizim de dava açacağımız günler, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine."