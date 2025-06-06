CHP Genel Başkanı Özel: Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı namaz sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramın kendileri için bayram gibi gelmediğini belirterek, "Çok sayıda arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını, CHP'li belediye başkanlarının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını" söyledi.

ÖZEL’DEN ERKEN SEÇİM MESAJI

Mücadelelerine devam edeceklerini, eninde sonunda doğruların ortaya çıkacağını belirten Özel, "Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum." dedi. En kısa sürede milletin önüne sandığı getirmeyi ümit ettiklerini dile getiren Özel, "Bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi, nasıl Manisa'da bütün yüzleri güldürdüysek Türkiye'de de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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“HUKUKSUZLUĞA DİRENMEK BENİM GÖREVİM”

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya değinerek, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımızın koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi, 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu. Canım acıdı, acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum; 'herkes ayağını denk alacak, bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Önüne gelen Cumhuriyet Halk Partiliyi tutuklarsan, bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip, onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim."