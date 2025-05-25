CHP Genel Başkanı Özel: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz

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Özel, Caddebostan sahil hattında düzenlenen koşu öncesi yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesinin daveti üzerine geldiği maratona daha önce de defalarca koşucu olarak katıldığını hatırlattı.

Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybedenlerin de koşuya katıldığını belirten Özel, "Özellikle Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybedenler, acılarını ve davalarının takibini Türkiye'ye duyurmak için buradalar. Onlara destek için buradayız." diye konuştu.

Özgür Özel, CHP'nin bu hafta sonu yapacağı mitingin Bursa'da olacağını aktararak, "Hafta sonu mitinglerinde, çarşamba mitinglerinde Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı unutturmamaya, onların haklı mücadelesini dile getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koşuyu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu arkadaşları için yaptıklarını dile getiren Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına ilişkin şunları kaydetti:

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"Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine astı. Şimdi 'Niye astınız' diyorlarmış? Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu."

Özel, bayrak asılmasıyla ilgili başlatılan adli sürece ilişkin soruya "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Ekrem başkan her yerde." yanıtını verdi.

PARKURU 59 DAKİKA 35 SANİYEDE TAMAMLADI

Parkuru 59 dakika 35 saniyede tamamlayan Özel, gazetecilere yaptığı değerlendirmede 10 kilometrelik parkurda hedefinin 60-65 dakika olduğunu söyledi.

Özel, "Her gün en az 6-7 kilometre, bazen 10 kilometre koşuyorum. Eskiden daha çok açık havada koşabiliyorduk. Şimdi biraz daha yürüme bandında, fırsat buldukça da açık alanda koşuyorum." bilgisini paylaştı.

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Yarışta 1923 göğüs numarasıyla koştuğunu vurgulayan Özel, "1923 göğüs numarası ile koştuk. Bunu Ekrem başkana ilk ziyarette hediye edeceğiz. Bunun arkasını birazdan bugünün anısına imzalayacağız. Ekrem başkan için koştuk. Ekrem başkan da ben de buradaki ekibin hepsi aslında bir kişinin peşinden koşuyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet Koşusu'nu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz. Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz, sadece bir yere koyarsınız. Hürriyetini engellersiniz ama koşusu durmaz." sözlerini sarf etti.

AASK SPORCUSU YAŞ KATEGORİSİNDE 3. OLDU

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Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul da "Cadde10K-21K" koşusunun 10 kilometre parkurunda yarıştı.

Kul, 10 kilometreyi 41 dakika 31 saniyede bitirerek, 1853 sporcu arasında genelde 23, 35-39 yaş kategorisinde ise 3. oldu.

Koşunun, 10 kilometre etabında İranlı Mahdi Alizadeh, 21 kilometre etabında ise Yunus Emre Akkuş birinci oldu.